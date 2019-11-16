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Война в Сирии
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РИА Новости

В Сирию за сутки вернулись почти 950 беженцев из Иордании и Ливана

12:19 16.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЛагерь сирийских беженцев
Лагерь сирийских беженцев
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Лагерь сирийских беженцев. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Почти 950 сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 942 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 211 человек (женщин – 63, детей – 108), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 731 человек (женщин – 219, детей – 373)", - говорится в сообщении.
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По данным центра, инженерные подразделения Вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 1,8 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 27 взрывоопасных предметов.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. К урегулированию активно подключились Россия, Иран, Турция, которые являются гарантами перемирия. За это время в Сирии удалось практически полностью победить террористов, начать политическое урегулирование, возвращение беженцев и восстановление разрушенной войной инфраструктуры. Был создан конституционный комитет, куда вошла и оппозиция. Первое заседание комитета прошло 30 октября в Женеве.
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