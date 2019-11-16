В Сирию за сутки вернулись почти 950 беженцев из Иордании и Ливана

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Почти 950 сирийских беженцев вернулись в Почти 950 сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 942 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 211 человек (женщин – 63, детей – 108), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 731 человек (женщин – 219, детей – 373)", - говорится в сообщении.

По данным центра, инженерные подразделения Вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 1,8 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 27 взрывоопасных предметов.