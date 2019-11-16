Правительство одобрило проект закона о денежном довольствии призывников

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Правительство одобрило проект федерального закона о выплате денежного довольствия военнослужащим по призыву, сообщается на сайте кабинета министров.

В сообщении отмечается, что эксперимент по унификации денежного довольствия военнослужащих по призыву, проводившийся в 2012-2018 годах, прошел успешно — выплаты для всех категорий военных увеличились.

Теперь правительство намерено закрепить эту норму законодательно. Поправки к закону "О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат" предусматривают, что все военнослужащие-срочники будут получать денежное довольствие в размере двух тысяч рублей.

В эту выплату входят оклад, ежемесячные надбавки за выполнение задач, непосредственно связанных с риском для жизни и здоровья, за руководство воинским подразделением и работу со сведениями, представляющими государственную тайну.