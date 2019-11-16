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РИА Новости

Медведев отметил вклад Жээнбекова в укрепление отношений России и Киргизии

11:30 16.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев . Архивное фото
БИШКЕК, 16 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев отметил вклад главы Киргизии Сооронбая Жээнбекова в укрепление киргизско-российских отношений, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе киргизского лидера.
"Хотел бы особо отметить ваш большой личный вклад в укрепление российско-киргизских отношений, базирующихся на принципах дружбы, партнерства и союзничества", - написал глава российского кабмина в поздравительной телеграмме по случаю 61-летия главы Киргизии.
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Как отметил Медведев, между двумя странами поступательно развивается торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, успешно реализуются совместные проекты в энергетике, промышленности, инфраструктуре, науке и культуре, углубляется интеграционное взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза.
"Убежден, что дальнейшее наращивание всего комплекса двусторонних связей, продвижение новых взаимовыгодных инициатив и программ в различных областях в полной мере отвечают интересам России и Киргизии", - подчеркнул глава правительства РФ.
Медведев пожелал Жээнбекову "крепкого здоровья, счастья и успехов в ответственной государственной деятельности".
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Сооронбай ЖээнбековДмитрий МедведевРоссияКиргизияВ мире
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