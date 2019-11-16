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РИА Новости

Путин поздравил президента Киргизии с днем рождения

09:09 16.11.2019 (обновлено: 09:23 16.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Киргизской Республики Сооронбай Жээнбеков
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизской Республики Сооронбай Жээнбеков
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизской Республики Сооронбай Жээнбеков. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллегу из Киргизии Сооронбая Жээнбекова с днем рождения, отметив, что готов к продолжению диалога и конструктивной работы, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Хотел бы подтвердить готовность к продолжению нашего товарищеского диалога и конструктивной совместной работы по актуальным вопросам российско-киргизской повестки дня", - говорится в сообщении.
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Путин отметил, что под руководством Жээнбекова Киргизия "уверенно движется по пути социально-экономического развития, активно участвует в региональных и международных делах".
Глава РФ подчеркнул, что ценит усилия, которые президент Киргизии направляет на укрепление союзничества и стратегического партнерства между государствами, а также на продвижение взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве.
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Сооронбай ЖээнбековВладимир ПутинРоссияКиргизияВ мире
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