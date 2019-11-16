Путин поздравил президента Киргизии с днем рождения

"Хотел бы подтвердить готовность к продолжению нашего товарищеского диалога и конструктивной совместной работы по актуальным вопросам российско-киргизской повестки дня", - говорится в сообщении.

Путин отметил, что под руководством Жээнбекова Киргизия "уверенно движется по пути социально-экономического развития, активно участвует в региональных и международных делах".