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РИА Новости

В ЛНР не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков

09:04 16.11.2019
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© Sputnik / Перейти в фотобанкБаза Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на Юго-Востоке Украины под Первомайском
База Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на Юго-Востоке Украины под Первомайском
© Sputnik
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ЛУГАНСК, 16 ноя - РИА Новости. Украинские силовики вторые сутки подряд не открывают огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 14 ноября украинские силовики придерживались режима тишины. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.
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"За 15 ноября со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", - заявил представитель ЛНР.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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