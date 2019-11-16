В ЛНР не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков

База Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на Юго-Востоке Украины под Первомайском

ЛУГАНСК, 16 ноя - РИА Новости. Украинские силовики вторые сутки подряд не открывают огонь по территории самопровозглашенной Украинские силовики вторые сутки подряд не открывают огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики , заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным представительства ЛНР в СЦКК, 14 ноября украинские силовики придерживались режима тишины. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.

"За 15 ноября со стороны вооруженных формирований Украины обстрелов не зафиксировано", - заявил представитель ЛНР.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.