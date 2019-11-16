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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-16T07:49Z
https://ria.ru/20191116/1561006513.html
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РИА Новости

Источники: ООН расследует семь случаев авиаударов по объектам в Сирии

07:49 16.11.2019
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© AFP 2019 / Mohamad Abazeed Авиаудары по Сирии
Авиаудары по Сирии
© AFP 2019 / Mohamad Abazeed
Авиаудары по Сирии. Архивное фото
ООН, 16 ноя - РИА Новости. Комиссия ООН по расследованию авиаударов по гражданским объектам на северо-западе Сирии занимается изучением обстоятельств 7 подобных инцидентов, сообщили РИА Новости источники в ООН.
В сентябре генсек ООН Антониу Гутерреш объявил состав комиссии по расследованию воздушных атак на объекты гражданской инфраструктуры на северо-западе Сирии. Запрос на проведение такого расследования ранее направили 10 стран Совета Безопасности (Великобритания, Франция, США, Германия, Бельгия, Перу, Польша, Кувейт, Доминиканская Республика, Индонезия). Комиссия была создана после того, как ряд западных стран обвинил сирийские власти и российских военных в ударах по больницам в Идлибе. Москва эти обвинения отвергает.
По словам источников, "комиссия расследует семь инцидентов на северо-западе Сирии", из них три – в провинции Идлиб.
Как указал один из собеседников агентства, что касается инцидентов в Идлибе, речь идет о поврежденных или уничтоженных в ходе военных операций объектах, которые были включены в список деконфликтинга или получали поддержку ООН.
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Система деконфликтинга существует между ООН и сторонами в Сирии. Согласно этой системе, ООН предоставляет данные о расположении объектов, которые считаются гражданскими, чтобы гарантировать, что они не будут повреждены в ходе военных действий. Как заявил ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя, ранее практика была успешной, когда данные предоставлялись сотрудниками ООН или их партнерами с места событий. В Идлибе же сейчас, по его словам, работников ООН нет.
Постпред РФ отмечал касательно обвинений в ударах по якобы гражданским объектам, что российские военные выявили множество примеров преднамеренной дезинформации. В частности, по его словам, координаты в списке гражданских объектов, который был получен ООН, не соответствовали фактическому расположению объектов деконфликтинга. Кроме того, он указал, что в июле 2019 года коллеги из ООН предоставили список из 11 объектов, отмеченных как поврежденные ударами с воздуха, однако российские военные их осмотрели. По его словам, фотографии, сделанные в разные периоды времени, свидетельствуют, что объекты не были подвержены авиаударам.
В МИД России назвали решение генсека ООН о создании комиссии провокационным. Кроме того, там поставили под сомнение наличие у генсека полномочий о принятии таких решений без санкции всего Совета Безопасности. Как заявил в августе журналистам первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, у России много сомнений относительно того, будет ли внутренняя комиссия ООН по расследованию инцидентов на северо-западе Сирии работать беспристрастно. По его словам, страны, которые настаивали на создании этой комиссии, не стремятся отыскать правду - "им нужен еще один инструмент, чтобы оказать давление на Россию, на Сирию и исказить суть событий, которые там происходили".
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