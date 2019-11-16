FP: Трамп требует от Токио и Сеула повысить траты на военный контингент США

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Администрация президента США Администрация президента США Дональда Трампа потребовала у Японии и Республики Корея в несколько раз увеличить расходы на содержание американского военного контингента, сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на бывших и действующих чиновников из правительства.

По данным издания, в июле во время визита в Японию Джон Болтон, который на тот момент занимал пост советника президента США по национальной безопасности, передал японским властям требование об увеличении расходов на содержание 50 тысяч американских военнослужащих в четыре раза.

Кроме того, как заявили источники издания, Болтон также передал аналогичное требование и властям Республики Кореи. Для того чтобы продлить присутствие 28,5 тысячи американских военнослужащих на своей территории, Сеулу предложили увеличить расходы в пять раз.