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РИА Новости

FP: Трамп требует от Токио и Сеула повысить траты на военный контингент США

06:55 16.11.2019
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© AP Photo / U.S. Army photo/Spc. Zoe GarbarinoАмериканские военнослужащие
Американские военнослужащие
© AP Photo / U.S. Army photo/Spc. Zoe Garbarino
Американские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа потребовала у Японии и Республики Корея в несколько раз увеличить расходы на содержание американского военного контингента, сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на бывших и действующих чиновников из правительства.
По данным издания, в июле во время визита в Японию Джон Болтон, который на тот момент занимал пост советника президента США по национальной безопасности, передал японским властям требование об увеличении расходов на содержание 50 тысяч американских военнослужащих в четыре раза.
Кроме того, как заявили источники издания, Болтон также передал аналогичное требование и властям Республики Кореи. Для того чтобы продлить присутствие 28,5 тысячи американских военнослужащих на своей территории, Сеулу предложили увеличить расходы в пять раз.
Ранее южнокорейская газета "Чосон ильбо" сообщала, что США на прошедших 5 ноября в Сеуле переговорах по распределению расходов на содержание американских войск в Южной Корее потребовали от своих партнеров по военному альянсу учесть также стоимость размещения военных в смежных регионах, выставив общий счет на 4,7 миллиарда долларов. Издание отмечало, что представленная Вашингтоном сумма в 5 раз превышает то, что Южная Корея платит за размещение американских войск сейчас, и детальных обоснований такого резкого повышения союзники не представили.
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