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РИА Новости

СМИ: в Багдаде около шести человек погибли, 30 ранены при взрыве

02:15 16.11.2019
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© REUTERS / Khalid Al MousilyСитуация в Ираке
Ситуация в Ираке
© REUTERS / Khalid Al Mousily
Ситуация в Ираке
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Порядка шести человек погибли, еще 30 ранены в результате взрыва в иракской столице Багдаде, который произошел неподалеку от места, где проводятся антиправительственные протесты, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на источники в министерстве обороны.
Бомба была установлена под машиной. Взрыв произошел в пятницу поздно вечером на площади аль-Таяран, расположенной рядом с площадью Тахрир, где проходят акции протеста.
Демонстранты в ходе идущих с начала октября протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. Премьер-министр Ирака перед возобновлением демонстраций сообщил о планах провести перестановки в кабмине и изменить закон о выборах. При этом он заявил, что отставка всего правительства повергнет страну в хаос. Ранее власти произвели перестановки в руководстве органов безопасности провинций, где разгорелись протесты.
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