СМИ: в Багдаде около шести человек погибли, 30 ранены при взрыве

Бомба была установлена под машиной. Взрыв произошел в пятницу поздно вечером на площади аль-Таяран, расположенной рядом с площадью Тахрир, где проходят акции протеста.

Демонстранты в ходе идущих с начала октября протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. Премьер-министр Ирака перед возобновлением демонстраций сообщил о планах провести перестановки в кабмине и изменить закон о выборах. При этом он заявил, что отставка всего правительства повергнет страну в хаос. Ранее власти произвели перестановки в руководстве органов безопасности провинций, где разгорелись протесты.