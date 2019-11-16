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РИА Новости

Гутерреш призвал Израиль ускорить расследование убийства семьи палестинцев

02:06 16.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 16 ноя – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает власти Израиля не медлить с проведением расследования гибели семьи из 8 человек в секторе Газа в результате обстрела с израильской стороны, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.
"Мы против любых убийств. Убийство семьи является трагедией. Генеральный секретарь призывает Израиль не медлить с проведением расследования", - сказал Хак.
Позднее постпред Палестины при ООН Рияд Мансур призвал Совет Безопасности принять участие в таком расследовании. Он заявил, что его страна требует "немедленного прекращения агрессии Израиля". "Мы требуем от международного сообщества, в особенности от Совета Безопасности, осудить эту агрессию и остановить ее", - сказал Мансур.
Крупнейшее за последние месяцы обострение на границах палестинского анклава произошло после ликвидации израильскими ВВС командира палестинской группировки "Исламский джихад" в Газе Бахи Абу аль-Ата в ночь на вторник. Взаимные удары продолжались все вторник и среду, власти Газы сообщили о гибели 34 палестинцев, более 100 получили ранения. Утром в четверг израильские власти и "Исламский джихад" согласовали перемирие.
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Антониу ГутеррешСектор ГазаООНПалестинаИзраильВ мире
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