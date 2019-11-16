Гутерреш призвал Израиль ускорить расследование убийства семьи палестинцев

ООН, 16 ноя – РИА Новости. Генсек ООН Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает власти Израиля не медлить с проведением расследования гибели семьи из 8 человек в секторе Газа в результате обстрела с израильской стороны, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.

"Мы против любых убийств. Убийство семьи является трагедией. Генеральный секретарь призывает Израиль не медлить с проведением расследования", - сказал Хак.

Позднее постпред Палестины при ООН Рияд Мансур призвал Совет Безопасности принять участие в таком расследовании. Он заявил, что его страна требует "немедленного прекращения агрессии Израиля". "Мы требуем от международного сообщества, в особенности от Совета Безопасности, осудить эту агрессию и остановить ее", - сказал Мансур.