В ОАЭ отметили вклад российских мусульман в укрепление толерантности

Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам возле мечети Кул-Шариф в Казани

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Деятельность российских муфтиятов в сфере образования и благотворительности, которая ведет к укреплению межрелигиозного и межнационального согласия в стране, вызвала особый интерес среди участников Всемирного саммита толерантности из 105 государств мира, сообщил РИА Новости муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

В Дубае завершился двухдневный Всемирный саммит толерантности. Организатором выступил Международный институт толерантности Объеденных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Мероприятие приурочено ко Всемирному дню толерантности, который, решением ЮНЕСКО в 1995 году, отмечается 16 ноября.

"На саммите прошла специальная выставка, где отдельным стендом был представлен благотворительный фонд "Закят" во главе с гендиректором Рифатом Измайловым. На экспозиции продемонстрирована активная работа Духовного управления мусульман Москвы и культурного центра "Дар". Участники и гости саммита проявили живой интерес к работе единоверцев из России. За эти дни были проведены многочисленные встречи, достигнуты договорённости с ведущими экспертами из разных стран", - сказал муфтий Аляутдинов.

По словам религиозного деятеля, во время встреч с представителями фондов и духовных центров мусульманами из России подчеркивалась поликонфессиональная особенность своей страны и ее многонациональный состав.

"Одна из основных задач нашей деятельности – это призыв к взаимопониманию и уважению", - сказал Аляутдинов.

Вместе с тем, отметил муфтий Москвы, очень важно приобщить общество к ценностям гуманизма и мирного сосуществования. "Но при этом не менее значимо не потерять свою идентичность, беречь свои традиции, не растворяться в чуждых для нас убеждениях", - подчеркнул муфтий.

Он также отметил, что на саммите особое внимание было уделено укреплению партнерских отношений и сотрудничества с целью обеспечения безопасности и стабильности во всем мире. Участники обсудили и пути распространения на глобальном уровне таких ценностей как терпимость, а также поддержку конструктивного диалога между различными цивилизациями, культурами и религиями.

"Стоить отметить, что среди почетных гостей саммита был президент Татарстана Рустам Минниханов. По итогам мероприятия Республика удостоилась особой награды за вклад в развитие толерантности", - сообщил муфтий Аляутдинов.