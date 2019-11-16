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Религия и мировоззрение
2019-11-16T10:59Z
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РИА Новости

В ОАЭ отметили вклад российских мусульман в укрепление толерантности

10:59 16.11.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам возле мечети Кул-Шариф в Казани
Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам возле мечети Кул-Шариф в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Деятельность российских муфтиятов в сфере образования и благотворительности, которая ведет к укреплению межрелигиозного и межнационального согласия в стране, вызвала особый интерес среди участников Всемирного саммита толерантности из 105 государств мира, сообщил РИА Новости муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.
В Дубае завершился двухдневный Всемирный саммит толерантности. Организатором выступил Международный институт толерантности Объеденных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Мероприятие приурочено ко Всемирному дню толерантности, который, решением ЮНЕСКО в 1995 году, отмечается 16 ноября.
"На саммите прошла специальная выставка, где отдельным стендом был представлен благотворительный фонд "Закят" во главе с гендиректором Рифатом Измайловым. На экспозиции продемонстрирована активная работа Духовного управления мусульман Москвы и культурного центра "Дар". Участники и гости саммита проявили живой интерес к работе единоверцев из России. За эти дни были проведены многочисленные встречи, достигнуты договорённости с ведущими экспертами из разных стран", - сказал муфтий Аляутдинов.
Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам возле мечети Кул-Шариф в Казани
6 сентября, 12:27Религия и мировоззрение
Мусульмане Москвы усилят работу в области благотворительности
По словам религиозного деятеля, во время встреч с представителями фондов и духовных центров мусульманами из России подчеркивалась поликонфессиональная особенность своей страны и ее многонациональный состав.
"Одна из основных задач нашей деятельности – это призыв к взаимопониманию и уважению", - сказал Аляутдинов.
Вместе с тем, отметил муфтий Москвы, очень важно приобщить общество к ценностям гуманизма и мирного сосуществования. "Но при этом не менее значимо не потерять свою идентичность, беречь свои традиции, не растворяться в чуждых для нас убеждениях", - подчеркнул муфтий.
Он также отметил, что на саммите особое внимание было уделено укреплению партнерских отношений и сотрудничества с целью обеспечения безопасности и стабильности во всем мире. Участники обсудили и пути распространения на глобальном уровне таких ценностей как терпимость, а также поддержку конструктивного диалога между различными цивилизациями, культурами и религиями.
"Стоить отметить, что среди почетных гостей саммита был президент Татарстана Рустам Минниханов. По итогам мероприятия Республика удостоилась особой награды за вклад в развитие толерантности", - сообщил муфтий Аляутдинов.
На территории Объединенных Арабских Эмиратов 2019 год официально объявлен Годом толерантности. Такое решение приняло правительство страны, объявив об открытости государства для представителей всех религий и национальностей.
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов
14 ноября, 17:27Республика Татарстан
Татарстан наградили за развитие толерантности на Всемирном саммите в ОАЭ
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеДубай (эмират)ЮНЕСКОИльдар АляутдиновРустам МиннихановМоскваТатарстанРоссияОбщество
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