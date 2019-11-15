"Платон" за четыре года пополнил российский бюджет на 90 млрд рублей

"Федеральный бюджет за 4 года пополнился благодаря "Платону" на 90 миллиардов рублей. На эти средства уже отремонтировано более 2,7 тысячи километров самых проблемных дорог в 40 городах и субъектах и свыше 30 мостов в 19 регионах страны. Это, в частности, мост через Волгу в подмосковной Дубне, через Терек в Чечне, через Сосну в Орловской области, через Десну в Брянской области, Белореченский мост в Краснодарском крае, Затонский мост в Уфе, Свердловский мост в Пензе, Борский мост в Нижнем Новгороде, два моста в Бурятии и четыре в Удмуртии", - сообщает Минтранс.