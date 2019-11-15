Многие "золотые перья" начинали карьеру у Горбунова, заявил Волин

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Многие из тех, кто работал под руководством журналиста Сергея Горбунова, который скончался в Москве на 64-м году жизни, стали "золотыми перьями" и хорошими профессионалами, считает заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.
В Москве скончался Сергей Горбунов, один из тех, кто создал в России современную агентскую журналистику. Ему было всего 63 года. Очень эрудированный, с передовыми взглядами, он фактически с нуля создал информационную ленту РИА Новости. Горбунов обладал уникальной способностью собирать команду, прививать молодым сотрудникам азарт к работе с новостями. Заложенные им традиции стали повседневной жизнью агентства.
С Сергеем на протяжении очень многих лет была неразрывно связана лента РИА Новостей - главный информационный продукт агентства. И он был человеком, через которого прошло большое количество тех людей, которые потом стали "золотыми перьями" и хорошими профессионалами.
Он добавил, что очень многие из них, сегодняшние начальники, начинали свою деятельность и карьеру у Горбунова, у которого постигали азы репортерского мастерства, умение выхватить правильную и верную вещь, не бояться иногда острых моментов, уметь принимать правильное решение.
"Я сам поработал с ним достаточно много. Могу сказать про себя: мне его будет не хватать", – добавил Волин.