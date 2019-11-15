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РИА Новости

Многие "золотые перья" начинали карьеру у Горбунова, заявил Волин

17:23 15.11.2019
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© РИА Новости / Владимир ВяткинДекан факультета журналистики МГУ Ясен Засурский вручает статуэтку богини вестей Ириды заместителю Председателя Правления РИА "Новости" Сергею Горбунову.
Декан факультета журналистики МГУ Ясен Засурский вручает статуэтку богини вестей Ириды заместителю Председателя Правления РИА Новости Сергею Горбунову.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Многие из тех, кто работал под руководством журналиста Сергея Горбунова, который скончался в Москве на 64-м году жизни, стали "золотыми перьями" и хорошими профессионалами, считает заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.
В Москве скончался Сергей Горбунов, один из тех, кто создал в России современную агентскую журналистику. Ему было всего 63 года. Очень эрудированный, с передовыми взглядами, он фактически с нуля создал информационную ленту РИА Новости. Горбунов обладал уникальной способностью собирать команду, прививать молодым сотрудникам азарт к работе с новостями. Заложенные им традиции стали повседневной жизнью агентства.

С Сергеем на протяжении очень многих лет была неразрывно связана лента РИА Новостей - главный информационный продукт агентства. И он был человеком, через которого прошло большое количество тех людей, которые потом стали "золотыми перьями" и хорошими профессионалами.

Форум Новая эпоха журналистики: прощание с мейнстримом
Алексей Волин
заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Он добавил, что очень многие из них, сегодняшние начальники, начинали свою деятельность и карьеру у Горбунова, у которого постигали азы репортерского мастерства, умение выхватить правильную и верную вещь, не бояться иногда острых моментов, уметь принимать правильное решение.
"Я сам поработал с ним достаточно много. Могу сказать про себя: мне его будет не хватать", – добавил Волин.
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МИА "Россия сегодня"Алексей ВолинРИА НовостиРоссияОбщество
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