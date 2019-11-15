Пользователи Сети назвали самые ужасные поступки гостей у себя дома

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Пользователи платформы Пользователи платформы Reddit рассказали о самых неприятных и грубых поступках своих гостей, с которыми им пришлось столкнуться.

Пользователь UhhYawn написал, что гостивший в доме его родителей парень упражнялся в метании ножа на кухне и в итоге испортил пол.

Eyeletblack столкнулась с невоспитанностью девушки ее сына. Она оставляла за собой грязную посуду и одежду, не убиралась за собой даже на кухне, когда готовила, и взяла без спроса машину.

"Когда пришли без приглашения", — отметил stopeatingcupcakes. "И вошли без стука", — добавил BansheeTK.

Gypsy-Fitz пожаловался на гостью, запершую кота в ванной комнате. Arbornaut признался, что выгнал из дома приятеля, пнувшего его собаку.

AnotherRedHeadXx рассказала, как подруга украла у нее футболку, а через некоторое время пришла в гости в ней же. А пользователя DolfK чуть не убили трое приглашенных на коктейль гостей.

"Переставляли вещи в другие места, из-за чего мне приходилось их искать. Опустошили холодильник", — пишет MindlessIntention о гостивших у нее родственниках.