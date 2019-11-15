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РИА Новости

Пользователи Сети назвали самые ужасные поступки гостей у себя дома

16:39 15.11.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВходная дверь в квартиру
Входная дверь в квартиру
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Входная дверь в квартиру. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Пользователи платформы Reddit рассказали о самых неприятных и грубых поступках своих гостей, с которыми им пришлось столкнуться.
Пользователь UhhYawn написал, что гостивший в доме его родителей парень упражнялся в метании ножа на кухне и в итоге испортил пол.
Eyeletblack столкнулась с невоспитанностью девушки ее сына. Она оставляла за собой грязную посуду и одежду, не убиралась за собой даже на кухне, когда готовила, и взяла без спроса машину.
"Когда пришли без приглашения", — отметил stopeatingcupcakes. "И вошли без стука", — добавил BansheeTK.
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Gypsy-Fitz пожаловался на гостью, запершую кота в ванной комнате. Arbornaut признался, что выгнал из дома приятеля, пнувшего его собаку.
AnotherRedHeadXx рассказала, как подруга украла у нее футболку, а через некоторое время пришла в гости в ней же. А пользователя DolfK чуть не убили трое приглашенных на коктейль гостей.
"Переставляли вещи в другие места, из-за чего мне приходилось их искать. Опустошили холодильник", — пишет MindlessIntention о гостивших у нее родственниках.
А Wefedfd рассказал, как его гость сильно напился и отказался заночевать у него. "Поехал пьяным и разбил свою машину. Затем он попытался подать в суд на нас за то, что позволили ему ехать домой нетрезвым", — пожаловался пользователь.
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