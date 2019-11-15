Предприятие Росатома стало оператором по обращению с опасными промотходами

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Предприятие госкорпорации Предприятие госкорпорации "Росатом" ФГУП "РосРАО" официально стало федеральным оператором по обращению с промышленными отходами I и II классов опасности, соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано в пятницу на портале правовой информации.

По экспертным оценкам, в РФ образуется ежегодно около 350 тысяч тонн опасных отходов, из которых 2-3% утилизируется. К промышленных отходам первого класса опасности относятся наносящие природе непоправимый ущерб, к отходам второго класса - такие отходы, после которых окружающая среда восстанавливается десятки лет.

Федеральным проектом "Создание инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с отходами I–II классов опасности" национального проекта "Экология" предусмотрено перепрофилирование объектов, использовавшихся для уничтожения химического оружия, в межрегиональные производственно-технические комплексы по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I–II классов опасности (чрезвычайно опасные и высокоопасные отходы). К концу 2024 года планируется ввести в эксплуатацию семь таких производственно-технических комплексов.

Заказчиком работ определен Росатом. "Федеральный оператор станет ключевым элементом создания системы обращения с отходами I-II классов, позволяющей решить существующую в стране экологическую проблему и навести порядок в этой сфере", - говорится в сообщении госкорпорации.

"Важно подчеркнуть, что новая система не предполагает работу с радиоактивными отходами, на создаваемых производственно-технических комплексах будут перерабатываться исключительно отходы I-II классов. Прием на данные предприятия радиоактивных отходов исключен. С такими отходами работают специализированные предприятия в рамках государственной системы обращения с радиоактивными отходами", - подчеркивает Росатом.

В рамках проекта в первую очередь предстоит создать государственную информационную систему обращения с отходами I-II классов (ГИС). Данные ГИС позволят сформировать федеральную схему обращения с отходами I-II классов, которую утвердит правительство РФ. Федеральная схема должна быть разработана и утверждена до конца 2020 года.