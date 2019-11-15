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РИА Новости

Little Big представили мини-альбом Go Bananas

14:30 15.11.2019
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Российская треш-поп группа Little Big выпустила мини-альбом Go Bananas, а также опубликовала на YouTube клип на заглавную песню.
В сборник вошло пять треков: Pop On the Top, Rock-Paper-Scissors, Go Bananas, T.I.T.S и Emotions (Requiem for Freedom).
Песни можно послушать на различных интернет платформах, в том числе и на сайте Spotify, что не обычно для российских исполнителей.
Клип на Go Bananas напоминает главный хит группы Skibidi: запоминающийся мотив, дикие танцы и множество странных персонажей, например, гигантский голубь кормит участников Little Big хлебом.
Многие поклонники уже написали в социальных сетях, что после прослушивания Go Banаnas напевают "Nana-nana-nana na-nana" и не могут остановиться.
Стоп-кадр клипа Little Big Rock-Paper-Scissors
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