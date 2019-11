Little Big представили мини-альбом Go Bananas

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Российская треш-поп группа Little Big выпустила мини-альбом Go Bananas, а также опубликовала на YouTube клип на заглавную песню.

В сборник вошло пять треков: Pop On the Top, Rock-Paper-Scissors, Go Bananas, T.I.T.S и Emotions (Requiem for Freedom).