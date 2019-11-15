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РИА Новости

В ХМАО пенсионер перевел мошенникам около восьми миллионов рублей

14:01 15.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 ноя - РИА Новости. Пенсионер из Нижневартовска (ХМАО) за месяц перевел мошенникам около 8 миллионов рублей, поверив, что ему полагается солидная компенсация за неэффективное лечение медицинским аппаратом, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Ведомство уточняет, что в пятницу в дежурную часть полиции обратился 77-летний житель Нижневартовска, сообщивший о мошенничестве - неизвестные похитили с его счетов около 8 миллионов рублей. Как пояснил правоохранителям мужчина, около года назад он приобрел в интернете медицинский аппарат стоимостью 50 тысяч рублей, но в процессе использования понял, что эффекта от лечения нет.
Месяц назад ему позвонил неизвестный, который представился следователем столичного следственного управления и поинтересовался, не покупал ли потерпевший БАДы или аппараты для улучшения здоровья. Получив от пенсионера утвердительный ответ, мужчина пояснил, что некими сотрудниками полиции арестованы счета данных компаний, и в ходе следствия было доказано отсутствие пользы от использования медицинских аппаратов, поэтому все потерпевшие могут претендовать на "компенсационные выплаты". Так, пенсионеру из Нижневартовска якобы полагалось 325 тысяч рублей, отметили в УМВД.
"После чего потерпевшему звонили мошенники и под разными предлогами о повышении суммы выплаты просили перевести процент за компенсацию, которая к тому моменту выросла до 5 миллионов рублей. Аферисты утверждали, что все платежи были возвратными. В общей сложности заявитель в течение месяца успел перевести неизвестным почти 8 миллионов рублей", - подчеркнули в пресс-службе.
Полицейский
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Согласно информации окружного УМВД, с начала года в Югре возбуждено 20 аналогичных уголовных дел, где потерпевшими являются граждане, пытавшиеся получить выплаты за ранее приобретенные лекарственные препараты и медицинское оборудование. Общий ущерб по указанным делам превышает 25 миллионов рублей.
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