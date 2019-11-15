В ХМАО пенсионер перевел мошенникам около восьми миллионов рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 15 ноя - РИА Новости. Пенсионер из Пенсионер из Нижневартовска (ХМАО) за месяц перевел мошенникам около 8 миллионов рублей, поверив, что ему полагается солидная компенсация за неэффективное лечение медицинским аппаратом, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Ведомство уточняет, что в пятницу в дежурную часть полиции обратился 77-летний житель Нижневартовска, сообщивший о мошенничестве - неизвестные похитили с его счетов около 8 миллионов рублей. Как пояснил правоохранителям мужчина, около года назад он приобрел в интернете медицинский аппарат стоимостью 50 тысяч рублей, но в процессе использования понял, что эффекта от лечения нет.

Месяц назад ему позвонил неизвестный, который представился следователем столичного следственного управления и поинтересовался, не покупал ли потерпевший БАДы или аппараты для улучшения здоровья. Получив от пенсионера утвердительный ответ, мужчина пояснил, что некими сотрудниками полиции арестованы счета данных компаний, и в ходе следствия было доказано отсутствие пользы от использования медицинских аппаратов, поэтому все потерпевшие могут претендовать на "компенсационные выплаты". Так, пенсионеру из Нижневартовска якобы полагалось 325 тысяч рублей, отметили в УМВД.

"После чего потерпевшему звонили мошенники и под разными предлогами о повышении суммы выплаты просили перевести процент за компенсацию, которая к тому моменту выросла до 5 миллионов рублей. Аферисты утверждали, что все платежи были возвратными. В общей сложности заявитель в течение месяца успел перевести неизвестным почти 8 миллионов рублей", - подчеркнули в пресс-службе.

Городское управление МВД возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве. Полицейские устанавливают личности подозреваемых.