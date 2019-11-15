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РИА Новости

СК завел дело после загрязнения реки в Сибири из-за прорыва дамб

13:42 15.11.2019
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© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС ликвидируют последствия прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского кра
Сотрудники МЧС ликвидируют последствия прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского кра
© РИА Новости / Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю
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Сотрудники МЧС ликвидируют последствия прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского кра. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Уголовное дело заведено после загрязнения реки Сисим в Красноярском крае, куда при прорыве дамб попали вредные вещества из технологического отстойника, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее со ссылкой на прокуратуру сообщалось, что специалисты оценили более чем в два миллиона рублей вред от загрязнений, причиненный реке Сисим в Красноярском крае, куда при прорыве дамб попали вредные вещества из технологического отстойника.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "нарушение правил охраны окружающей среды при строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации промышленных и иных объектов лицами, ответственными за соблюдение этих правил, если это повлекло иные тяжкие последствия", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 19 октября на участке горных работ ООО "Сисим", расположенном в пойме реки Сейба, при ведении строительных работ произошло разрушение технологической насыпи отстойника № 6, в результате чего загрязненные технологические воды попали в реку Сисим. По результатам лабораторных исследований установлено наличие в них взвешенных веществ. Вред, причиненный реке Сисим, составил более 2,7 миллиона рублей.
Сотрудники МЧС проводят поисково-спасательные работы на месте прорыва технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края
Вчера, 10:00
В районе прорыва дамб в Красноярском крае прекратили активную фазу поисков
В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и лица, подлежащие привлечению к уголовной ответственности.
Девятнадцатого октября в районе поселка Щетинкино Курагинского района на реке Сейба в Красноярском крае произошло разрушение дамб технологического водоема золотодобывающей артели. Волна, которая прорвала дамбы, достигала в высоту четырех-пяти метров и представляла собой поток глины, камней и грязи. Как позже уточнили в Следственном комитете РФ, в результате прорыва были разрушены пять дамб, все сооружения были возведены незаконно. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. Погибли 17 человек, судьба трех остается неизвестной.
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