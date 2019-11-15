СК завел дело после загрязнения реки в Сибири из-за прорыва дамб

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Уголовное дело заведено после загрязнения реки Сисим в Уголовное дело заведено после загрязнения реки Сисим в Красноярском крае , куда при прорыве дамб попали вредные вещества из технологического отстойника, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее со ссылкой на прокуратуру сообщалось, что специалисты оценили более чем в два миллиона рублей вред от загрязнений, причиненный реке Сисим в Красноярском крае, куда при прорыве дамб попали вредные вещества из технологического отстойника.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "нарушение правил охраны окружающей среды при строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации промышленных и иных объектов лицами, ответственными за соблюдение этих правил, если это повлекло иные тяжкие последствия", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 19 октября на участке горных работ ООО "Сисим", расположенном в пойме реки Сейба, при ведении строительных работ произошло разрушение технологической насыпи отстойника № 6, в результате чего загрязненные технологические воды попали в реку Сисим. По результатам лабораторных исследований установлено наличие в них взвешенных веществ. Вред, причиненный реке Сисим, составил более 2,7 миллиона рублей.

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и лица, подлежащие привлечению к уголовной ответственности.