В Ростовской области эвакуировали детсад из-за загоревшейся сухой травы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноя – РИА Новости. Детский сад эвакуировали из-за угрозы распространения пожара, который возник в Азовском районе Детский сад эвакуировали из-за угрозы распространения пожара, который возник в Азовском районе Ростовской области , ранг пожара повышен до 3-го номера, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.

Ранее ГУМЧС сообщило, что в 12.30 мск пятницы поступило сообщение о возгорании сухой растительности в районе хутора Обуховка Азовского района. Площадь загорания составила около 0,4 гектара. Из-за сильного ветра к тушению привлекались силы и средства по 2-му рангу пожара.

"Есть угроза жилым домам, по решению администрации эвакуирован детский сад. Туда направлены силы и средства для прикрытия", - сказал представитель управления, уточнив, что эвакуированы 60 человек, из них 52 уже забрали родители. К настоящему времени угроза детскому саду ликвидирована.