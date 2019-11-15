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РИА Новости

В Ростовской области эвакуировали детсад из-за загоревшейся сухой травы

13:41 15.11.2019
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкУчения МЧС в Петропавловске-Камчатском
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноя – РИА Новости. Детский сад эвакуировали из-за угрозы распространения пожара, который возник в Азовском районе Ростовской области, ранг пожара повышен до 3-го номера, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
Ранее ГУМЧС сообщило, что в 12.30 мск пятницы поступило сообщение о возгорании сухой растительности в районе хутора Обуховка Азовского района. Площадь загорания составила около 0,4 гектара. Из-за сильного ветра к тушению привлекались силы и средства по 2-му рангу пожара.
"Есть угроза жилым домам, по решению администрации эвакуирован детский сад. Туда направлены силы и средства для прикрытия", - сказал представитель управления, уточнив, что эвакуированы 60 человек, из них 52 уже забрали родители. К настоящему времени угроза детскому саду ликвидирована.
Представитель ведомства добавил, что ранг пожара повышен до 3-го. "Группировка увеличена до 114 человек, 21 единицы техники", - отметил он.
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Ростовская областьРоссияПроисшествия
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