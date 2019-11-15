Руденя: Верхневолжье заинтересовано в новом инвестпроекте по созданию ЛПК

Губернатор Тверской области Игорь Руденя на встрече с учредителем ООО "Лагуна"

© Фото : пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя на встрече с учредителем ООО "Лагуна"

ТВЕРЬ, 15 ноя – РИА Новости. В Тверской области в Весьегонске планируется создать крупный лесопромышленный комплекс. Перспективы его создания обсудил губернатор области Игорь Руденя и учредитель ООО "Лагуна" Игорь Брылев.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, реализация проекта рассчитана на 7 лет, планируемый объем инвестиций – до 800 миллионов рублей.

"Регион заинтересован в реализации нового инвестиционного проекта компании. В том числе, это обеспечит создание новых рабочих мест, налоговые поступления в нашу казну", – сказал глава региона.

По словам инвестора, будут созданы более двухсот новых рабочих мест для жителей Весьегонского городского округа и соседних муниципалитетов. Сейчас на предприятии трудятся свыше трехсот человек.

Деятельность ЛПК будет обеспечена местным сырьем.

Губернатор заверил, что область готова оказать максимальное содействие в реализации планов компании.