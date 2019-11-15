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Тверская область
2019-11-15T12:49Z
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РИА Новости

Руденя: Верхневолжье заинтересовано в новом инвестпроекте по созданию ЛПК

12:49 15.11.2019
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя на встрече с учредителем ООО "Лагуна"
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на встрече с учредителем ООО Лагуна
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 15 ноя – РИА Новости. В Тверской области в Весьегонске планируется создать крупный лесопромышленный комплекс. Перспективы его создания обсудил губернатор области Игорь Руденя и учредитель ООО "Лагуна" Игорь Брылев.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, реализация проекта рассчитана на 7 лет, планируемый объем инвестиций – до 800 миллионов рублей.

"Регион заинтересован в реализации нового инвестиционного проекта компании. В том числе, это обеспечит создание новых рабочих мест, налоговые поступления в нашу казну", – сказал глава региона.

По словам инвестора, будут созданы более двухсот новых рабочих мест для жителей Весьегонского городского округа и соседних муниципалитетов. Сейчас на предприятии трудятся свыше трехсот человек.
Деятельность ЛПК будет обеспечена местным сырьем.
Губернатор заверил, что область готова оказать максимальное содействие в реализации планов компании.
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В пресс-службе напомнили, что наращивание инвестиционного потенциала – приоритет региональных властей.
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Тверская областьИгорь РуденяЭкономика
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