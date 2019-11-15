Руденя: Верхневолжье заинтересовано в новом инвестпроекте по созданию ЛПК

ТВЕРЬ, 15 ноя – РИА Новости. В Тверской области в Весьегонске планируется создать крупный лесопромышленный комплекс. Перспективы его создания обсудил губернатор области Игорь Руденя и учредитель ООО "Лагуна" Игорь Брылев.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, реализация проекта рассчитана на 7 лет, планируемый объем инвестиций – до 800 миллионов рублей.
"Регион заинтересован в реализации нового инвестиционного проекта компании. В том числе, это обеспечит создание новых рабочих мест, налоговые поступления в нашу казну", – сказал глава региона.
По словам инвестора, будут созданы более двухсот новых рабочих мест для жителей Весьегонского городского округа и соседних муниципалитетов. Сейчас на предприятии трудятся свыше трехсот человек.
Деятельность ЛПК будет обеспечена местным сырьем.
Губернатор заверил, что область готова оказать максимальное содействие в реализации планов компании.
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В пресс-службе напомнили, что наращивание инвестиционного потенциала – приоритет региональных властей.