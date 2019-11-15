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РИА Новости

Суд отказался рассматривать иски службы такси к Навальному

12:39 15.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Алексей Навальный. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Тушинский суд Москвы оставил без рассмотрения иски службы такси к Алексею Навальному и другим организаторам несогласованных акций, сообщили РИА Новости в суде в пятницу.
"Суд оставил все три иска ООО "М.Такси Коммуникации" без рассмотрения ввиду повторной неявки истца на заседания", - рассказал собеседник агентства.
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В трех исках о возмещении убытков почти на 800 тысяч рублей по факту несогласованной акции 27 июля в Москве фигурировали Илья Яшин, Юлия Галямина и двое других оппозиционеров. Навального, Любовь Соболь и некоторых других привлекли в качестве соответчиков позже. Из-за несогласованного митинга 3 августа служба такси обратилась с отдельным иском к той же Соболь и Георгию Албурову.
До этого суды из-за акции 27 июля взыскали с целого ряда организаторов несогласованных митингов 3,4 миллиона рублей по иску ГУП "Автомобильные дороги", 241 тысячу в пользу ресторана "Армения", а также более 1,2 миллиона рублей компенсации "Мосгортрансу" и 54 тысячи - столичному метро.
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Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты уже осуждены, с ряда других обвинения сняли.
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Любовь СобольАвтомобильные дорогиАлексей НавальныйМосковская городская думаИлья ЯшинМоскваПроисшествия
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