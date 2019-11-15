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РИА Новости

Facebook больше месяца ограничивает аудиторию документального канала RTD

12:28 15.11.2019 (обновлено: 12:45 15.11.2019)
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© AP Photo / Invision for Facebook/Darren AbateЛоготип социальной сети Facebook
Логотип социальной сети Facebook
© AP Photo / Invision for Facebook/Darren Abate
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Facebook пять недель назад начала ограничивать отображение публикаций документального телеканала RTD в ленте новостей, сообщает RT.
"Истории вашей страницы не отображаются в ленте новостей. Возможно, это связано с тем, что некоторые действия с вашей страницы нарушают правила Facebook", — говорится в сообщении соцсети.
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что агентство несколько раз направляло запрос модераторам, однако ответа до сих пор не получило.

"Мы продолжаем жить в мире победившей американской цензуры, и горе вам, если вы до сих пор этого не поняли", — написала Симоньян.

Проекты МИА "Россия сегодня" и RT не раз сталкивались с ограничениями со стороны Facebook. Так, в октябре соцсеть на несколько дней удалила страницу Russian Kitchen с рецептами русской кухни, у которой было 40 тысяч подписчиков. Вслед за этим такой же блокировке подверглась англоязычная страница портала Arctic.ru. Никаких разъяснений по поводу этих блокировок в Facebook не давали.
Символика RT
26 февраля, 09:59Сказано в эфире
Эксперт: действия Facebook в отношении проектов RT – политизированные Facebook разблокировал страницы четырех связанных с RT проектов. Руководство соцсети пытается балансировать, предположил в эфире радио Sputnik эксперт Евгений Ющук.
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МедиавойныМИА "Россия сегодня"телеканал RTМаргарита СимоньянFacebook, Inc.В мире
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