Facebook больше месяца ограничивает аудиторию документального канала RTD

"Истории вашей страницы не отображаются в ленте новостей. Возможно, это связано с тем, что некоторые действия с вашей страницы нарушают правила Facebook", — говорится в сообщении соцсети.

"Мы продолжаем жить в мире победившей американской цензуры, и горе вам, если вы до сих пор этого не поняли", — написала Симоньян.

Проекты МИА "Россия сегодня" и RT не раз сталкивались с ограничениями со стороны Facebook. Так, в октябре соцсеть на несколько дней удалила страницу Russian Kitchen с рецептами русской кухни, у которой было 40 тысяч подписчиков. Вслед за этим такой же блокировке подверглась англоязычная страница портала Arctic.ru. Никаких разъяснений по поводу этих блокировок в Facebook не давали.