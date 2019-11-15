Facebook больше месяца ограничивает аудиторию документального канала RTD

"Истории вашей страницы не отображаются в ленте новостей. Возможно, это связано с тем, что некоторые действия с вашей страницы нарушают правила Facebook", — говорится в сообщении соцсети.
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что агентство несколько раз направляло запрос модераторам, однако ответа до сих пор не получило.
"Мы продолжаем жить в мире победившей американской цензуры, и горе вам, если вы до сих пор этого не поняли", — написала Симоньян.
Проекты МИА "Россия сегодня" и RT не раз сталкивались с ограничениями со стороны Facebook. Так, в октябре соцсеть на несколько дней удалила страницу Russian Kitchen с рецептами русской кухни, у которой было 40 тысяч подписчиков. Вслед за этим такой же блокировке подверглась англоязычная страница портала Arctic.ru. Никаких разъяснений по поводу этих блокировок в Facebook не давали.