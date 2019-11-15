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РИА Новости

РЭЦ рассказал о переменах в структуре российского экспорта

12:08 15.11.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГенеральный директор АО "Российский экспортный центр" Андрей Слепнев во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. 5 ноября 2019
Генеральный директор АО Российский экспортный центр Андрей Слепнев во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. 5 ноября 2019
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Несырьевой товарный экспорт стал летом этого года ключевым драйвером ускоренного роста ВВП, наилучшую динамику демонстрируют новые в структуре экспорта сегменты промышленности и сельского хозяйства, сообщил генеральный директор Российского экспортного центра Андрей Слепнев, выступая на пленарном заседании международного экспортного форума "Сделано в России".
"Еще недавно ситуация в таких секторах как зерно, цветные металлы, лес или химия фактически на 100% обозначала весь тренд в структуре нашего несырьевого экспорта. Новый тренд произошел в середине года за счет роста по другим сегментам - по переработанной сельхозпродукции, переработанного лесопромышленного комплекса, по удобрениям и т.д. В сумме они начали перевешивать отрицательный конъюнктурный фактор, который обеспечивается нашими классическими экспортными товарами", - заявил Слепнев.
Глава РЭЦ также отметил, что недооцененные сегменты несырьевого экспорта становятся драйверами, которые раскрываются. В их числе мясная продукция, рыба, масложировая продукция - там рост измеряется десятками процентов. В лидерах также легкая промышленность, фармацевтика и косметика.
"При таком росте стоит отметить, что торговые барьеры никуда не ушли, они сохраняются. Тем не менее, мы растем высокими темпами на фоне снижающихся мировых цен, а объем такой, что перекрывает отрицательную ценовую динамику. Фактор того, что новые отрасли начинают раскрывать потенциал и занимать свое место на рынках - все это вселяет большой оптимизм. Важно и то, что в этих отраслях работают малые и средние компании, которые также находят свои пути на внешние рынки, становятся успешными, в том числе благодаря мерам господдержки", - сказал Слепнев.
Дмитрий Медведев и генеральный директор АО Российский экспортный центр Андрей Слепнев во время встречи. 5 ноября 2019
5 ноября, 12:24
Глава РЭЦ рассказал Медведеву о новых рынках для российской продукции
По данным российского экспортного центра, за 9 месяцев 2019 года была оказана поддержка 8105 экспортерам, 1687 из них - представители крупного бизнеса, а 6418 - малые и средние предприятия.
В РЭЦ также отметили рост спроса на продукцию российского машиностроения.
"По данной отрасли очень сильно изменился тренд. Многие страны все активнее обращают внимание на ценовое предложение, соотношение цена-качество, и здесь российские компании много чего могут предложить. Со стороны германских и других европейских концернов появился большой интерес к российским подрядчикам по комплектующим. Наблюдается такая ситуация, что уже наши партнеры сами ищут российских поставщиков и обращаются к нам с запросами", - рассказал глава РЭЦ.
Международный экспортный форум "Сделано в России", организованный Российским экспортным центром, ежегодно привлекает порядка 3000 участников, из которых 75% – российские делегаты, а 25% – представители иностранных покупателей и профессионального сообщества.
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Российский экспортный центрАндрей СлепневЭкономика
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