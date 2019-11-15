Ученые выяснили, что чувством насыщения управляет кишечник

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Считается, что по мере наполнения желудка организм начинает посылать нам сигналы о насыщении. Американские ученые выяснили, что не меньшую, а даже большую роль в появлении чувства сытости играет кишечник, а конкретно — степень его растяжения. Результаты исследования Считается, что по мере наполнения желудка организм начинает посылать нам сигналы о насыщении. Американские ученые выяснили, что не меньшую, а даже большую роль в появлении чувства сытости играет кишечник, а конкретно — степень его растяжения. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell.

Исследование проводилось в Калифорнийском университете в Сан-Франциско под руководством Захари Найта (Zachary A. Knight), ученого-невролога, доцента кафедры физиологии университета и сотрудника Медицинского института Говарда Хьюза.

Организм здорового человека обладает внутренними механизмами, позволяющими ему в течение долгих лет сохранять вес тела в чрезвычайно узком диапазоне. В основе этого механизма лежит принцип соблюдения баланса между количеством потребляемых с пищей калорий и количеством потраченной энергии.

Обширная сеть чувствительных к гормонам нервных окончаний, выстилающих желудок и кишечник, мониторит поступающее содержимое, подсчитывает количество питательных веществ и посылает в мозг обратные сигналы, которые понижают аппетит. Однако до сих не удавалось выяснить, какие именно нейроны передают эти сигналы в мозг.

"Учитывая то, какое место в нашей жизни занимает питание, удивительно, что мы до сих пор не понимаем, как наш организм узнает, когда надо перестать есть", — приводятся в пресс-релизе Калифорнийского университета в Сан-Франциско слова доктора Найта.

Проблема заключается в том, что тысячи нервных окончаний самых разных типов, участвующих в сборе сенсорной информации из желудка и кишечника, передают сообщения в мозг через один и тот же гигантский пучок, который называется блуждающим нервом. Ученые давно научились, воздействуя на него блокировать или стимулировать аппетит у животных, но выяснить, какие именно нервные окончания ответственны за это, не удавалось.

Чтобы разгадать эту загадку, авторы исследования составили подробную карту молекулярных и анатомических особенностей нервных окончаний желудка и кишечника, а затем избирательно стимулировали различные типы нейронов блуждающего нерва.

Используя современные генетические методы, в частности, оптогенетику — технику избирательного стимулирования нейронов светом, — ученые выяснили, что у мышей желание есть пропадает при воздействии на рецепторы растяжения кишечника, в меньшей степени — на рецепторы растяжения желудка.

При этом стимулирование различных типов чувствительных к гормонам слизистых окончаний в кишечнике, которые, как предполагалось, контролируют аппетит, никак не влияло на потребление животными корма.

"Это было довольно неожиданно, потому что на протяжении десятилетий считалось, что рецепторы растяжения желудка определяют объем потребляемой пищи, а рецепторы кишечного гормона — ее энергетическую ценность", — говорит первый автор статьи Лин Бай (Ling Bai).