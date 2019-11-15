Глава Дагестана проверил ход строительства школ в Цумадинском районе

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев во время встречи с Владимиром Путиным. 4 декабря 2017

МАХАЧКАЛА, 15 ноя – РИА Новости. Глава Дагестана Владимир Васильев, посетивший Ботлихский и Цумадинский район республики, осмотрел школы, возводимые в населенных пунктах Гигатли и Кванада, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Школы рассчитаны на 120 ученических мест, их строительство ведется во исполнение поручений президента России по отдельным вопросам социально-экономического развития Ботлихского и Цумадинского районов, отметили в пресс-службе.

Васильев также ознакомился с ходом строительства спорткомплекса в селе Сильди и строительными работами на автодороге Нижнее Хваршини – Верхнее Хваршини на границе с Грузией.