Глава Дагестана проверил ход строительства школ в Цумадинском районе

МАХАЧКАЛА, 15 ноя – РИА Новости. Глава Дагестана Владимир Васильев, посетивший Ботлихский и Цумадинский район республики, осмотрел школы, возводимые в населенных пунктах Гигатли и Кванада, сообщает пресс-служба руководителя республики.
Школы рассчитаны на 120 ученических мест, их строительство ведется во исполнение поручений президента России по отдельным вопросам социально-экономического развития Ботлихского и Цумадинского районов, отметили в пресс-службе.
Васильев также ознакомился с ходом строительства спорткомплекса в селе Сильди и строительными работами на автодороге Нижнее Хваршини – Верхнее Хваршини на границе с Грузией.
Как сообщалось ранее, распоряжениями правительства РФ в текущем году Дагестану выделены средства на завершение реконструкции двух участков автодороги Грозный – Ботлих – Хунзах – Араканская площадка и продолжение строительства автодороги Нижнее Хваршини – Верхнее Хваршини.