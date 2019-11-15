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Республика Дагестан
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РИА Новости

Глава Дагестана проверил ход строительства школ в Цумадинском районе

11:29 15.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев во время встречи с Владимиром Путиным. 4 декабря 2017
Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев во время встречи с Владимиром Путиным. 4 декабря 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МАХАЧКАЛА, 15 ноя – РИА Новости. Глава Дагестана Владимир Васильев, посетивший Ботлихский и Цумадинский район республики, осмотрел школы, возводимые в населенных пунктах Гигатли и Кванада, сообщает пресс-служба руководителя республики.
Школы рассчитаны на 120 ученических мест, их строительство ведется во исполнение поручений президента России по отдельным вопросам социально-экономического развития Ботлихского и Цумадинского районов, отметили в пресс-службе.
Васильев также ознакомился с ходом строительства спорткомплекса в селе Сильди и строительными работами на автодороге Нижнее Хваршини – Верхнее Хваршини на границе с Грузией.
Как сообщалось ранее, распоряжениями правительства РФ в текущем году Дагестану выделены средства на завершение реконструкции двух участков автодороги Грозный – Ботлих – Хунзах – Араканская площадка и продолжение строительства автодороги Нижнее Хваршини – Верхнее Хваршини.
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