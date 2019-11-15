Алтайская пенсионерка рассказала о реакции односельчан на жалобу Медведеву

БАРНАУЛ, 15 ноя — РИА Новости, Олеся Кречетова. Жительница алтайского села Санниково Татьяна Кадукина, обратившаяся к премьеру Жительница алтайского села Санниково Татьяна Кадукина, обратившаяся к премьеру Дмитрию Медведеву из-за проблемы с горячей водой, рассказала, что отношение к ней односельчан разделилось.

В среду в Санниково Медведев провел совещание по улучшению качества жизни сельских жителей в рамках реализации национальных проектов. На улице перед входом в Дом культуры, где проходило совещание, к главе правительства эмоционально обратилась женщина, чтобы попросить помощи в решении проблемы с горячей водой.

Пожаловавшаяся Медведеву алтайская пенсионерка пожелала ему здоровья и процветания. pic.twitter.com/MEJBNk7kOi — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) November 15, 2019

Как рассказала РИА Новости Кадукина, о визите Медведева в селе знал каждый, однако никто не решился рассказать о реальной жизни и проблемах. По ее словам, горячей воды в трех многоквартирных домах, где проживает 140 семей, нет с 2016 года — тогда эти дома отключили от газовой котельной. Людям приходится покупать водонагреватели, которые регулярно перегорают из-за проблем с проводкой в доме.

"Я бежала на встречу к Медведеву, увидела, что ему рассказывают о новой модульной котельной, и побежала. Я хотела составить хороший конструктивный диалог, но получилось так, что кто-то из наших, сельских, мне поставил подножку, и я запнулась, получилось эмоционально, но проблема решается", — сказала Кадукина.

Медведев после ситуации с женщиной, чуть не упавшей к нему в ноги перед совещанием, снова вышел к жителям сибирского села Санниково. "Проблем всегда хватает... Тем не менее, развитие будет", - пообещал всем премьер. pic.twitter.com/4F0FDBL2zi — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) November 13, 2019

По ее словам, она благодарна премьер-министру за внимание и поддержку в решении вопроса, однако свалившейся на нее популярностью не гордится.

Пенсионерка отметила, что теперь жители села разделились на два лагеря. "Многие говорят, что я молодец — донесла проблему, а есть те, кому горячая вода не нужна, у кого есть бани и деньги на котлы, меня костерят", — объяснила она.