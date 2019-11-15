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РИА Новости

Алтайская пенсионерка рассказала о реакции односельчан на жалобу Медведеву

11:26 15.11.2019 (обновлено: 17:52 15.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время общения с местными жителями в селе Санниково Алтайского края
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время общения с местными жителями в селе Санниково Алтайского края
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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БАРНАУЛ, 15 ноя — РИА Новости, Олеся Кречетова. Жительница алтайского села Санниково Татьяна Кадукина, обратившаяся к премьеру Дмитрию Медведеву из-за проблемы с горячей водой, рассказала, что отношение к ней односельчан разделилось.
В среду в Санниково Медведев провел совещание по улучшению качества жизни сельских жителей в рамках реализации национальных проектов. На улице перед входом в Дом культуры, где проходило совещание, к главе правительства эмоционально обратилась женщина, чтобы попросить помощи в решении проблемы с горячей водой.
Как рассказала РИА Новости Кадукина, о визите Медведева в селе знал каждый, однако никто не решился рассказать о реальной жизни и проблемах. По ее словам, горячей воды в трех многоквартирных домах, где проживает 140 семей, нет с 2016 года — тогда эти дома отключили от газовой котельной. Людям приходится покупать водонагреватели, которые регулярно перегорают из-за проблем с проводкой в доме.

"Я бежала на встречу к Медведеву, увидела, что ему рассказывают о новой модульной котельной, и побежала. Я хотела составить хороший конструктивный диалог, но получилось так, что кто-то из наших, сельских, мне поставил подножку, и я запнулась, получилось эмоционально, но проблема решается", — сказала Кадукина.

По ее словам, она благодарна премьер-министру за внимание и поддержку в решении вопроса, однако свалившейся на нее популярностью не гордится.
Пенсионерка отметила, что теперь жители села разделились на два лагеря. "Многие говорят, что я молодец — донесла проблему, а есть те, кому горячая вода не нужна, у кого есть бани и деньги на котлы, меня костерят", — объяснила она.
Как сообщалось ранее, для реконструкции системы теплоснабжения села Санниково и возобновления подачи горячей воды для домов микрорайона Центральный Первомайскому району будет оказана финансовая помощь, затраты составят порядка 20-25 миллионов рублей.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения села Санниково Алтайского края. 13 ноября 2019
13 ноября, 09:15
Школы и детсады в селах строятся недостаточно быстро, заявил Медведев
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Первомайский районБарнаулОбщество
Популярные комментарии
Вот что в этой ситуации плохо конкретно? А то, что народ тупо молчит, не давит вопросами, даже когда есть возможность. Эдакое молчаливое одобрям-с. Вот так же тупо голосует, а потом в разговорных междусобойчиках ругает эту власть. Полнейшая инфантильность и безразличие! Похоже России ещё долго так жить, то есть все хотят лучше, но желательно чтоб кто то что то сделал, а они только смотреть будут.
15 ноября, 17:43
АМАлександр Михайлов
1801100
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