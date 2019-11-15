В Крыму в районе лесного пожара ввели режим ЧС

Пожар в урочище Курлюк-Баш в горах Крыма возник днем в четверг, распространению огня способствовал ветер, сухая лесная подстилка и труднодоступность урочища, расположенного в Симферопольском районе. В тушении огня принимают участие более 300 человек , в том числе военнослужащие Черноморского флота.
14 ноября, 12:27В Северском районе Кубани потушили все лесные пожары
"В связи со сложившимися обстоятельствами состоялось заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС), где принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории Симферопольского района", - сообщили в ведомстве.
В пятницу в тушении пожара, которое продолжает осложняться порывами сильного ветра до 17 м/с, а также сложными труднопроходимыми участками, задействованы 335 человек и 59 единиц техники, территориальной подсистемы РСЧС, от МЧС России – 112 человек личного состава и 19 единиц специализированной техники, вертолёт МИ-8 МЧС России, отметили в ведомстве.
В Крыму установилась очень засушливая погода, несколько месяцев без осадков. В горах и лесах Крыма введен запрет на разведение костров.