В Крыму в районе лесного пожара ввели режим ЧС

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Режим чрезвычайно ситуации введен утром в пятницу в районе лесного пожара в урочище Курлюк-Баш в Симферопольском районе Режим чрезвычайно ситуации введен утром в пятницу в районе лесного пожара в урочище Курлюк-Баш в Симферопольском районе Крыма , тушение огня на площади 20 гектаров осложняется рельефом местности и сильным ветром, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пожар в урочище Курлюк-Баш в горах Крыма возник днем в четверг, распространению огня способствовал ветер, сухая лесная подстилка и труднодоступность урочища, расположенного в Симферопольском районе. В тушении огня принимают участие более 300 человек , в том числе военнослужащие Черноморского флота.

"В связи со сложившимися обстоятельствами состоялось заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС), где принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации на территории Симферопольского района", - сообщили в ведомстве.

В пятницу в тушении пожара, которое продолжает осложняться порывами сильного ветра до 17 м/с, а также сложными труднопроходимыми участками, задействованы 335 человек и 59 единиц техники, территориальной подсистемы РСЧС, от МЧС России – 112 человек личного состава и 19 единиц специализированной техники, вертолёт МИ-8 МЧС России, отметили в ведомстве.