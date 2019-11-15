Война в Сирии закончится после победы над терроризмом, заявил Асад

ДАМАСК, 15 ноя – РИА Новости. Война в Сирии закончится не после разработки новой конституции страны, а после победы над терроризмом, заявил президент Война в Сирии закончится не после разработки новой конституции страны, а после победы над терроризмом, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".

"Есть попытка представить, что урегулирование конфликта зависит от работы конституционного комитета. Война в Сирии началась не из-за разногласий вокруг конституции, война в Сирии началась, так как террористы убивали военных, полицейских и мирных жителей, а также потому, что они разрушали инфраструктуру. В силу этого, война закончится тогда, когда мы покончим с терроризмом", - заявил Асад.

"Мы считаем, что время от времени необходимо анализировать конституцию, как и любой другой документ, и вносить поправки согласно новым реалиям Сирии. Это не священное писание, у нас нет с этим проблем, поэтому мы пошли этим путем", - подчеркнул сирийский президент.

Договоренность о создании комитета для выработки конституционной реформы в Сирии была достигнута на конгрессе национального диалога в Сочи, который прошел более полутора лет назад - в январе 2018 года. Тогда страны-гаранты астанинского процесса - Россия, Турция и Иран - собрали на одной площадке порядка полутора тысяч представителей сирийского общества, чтобы выработать устраивающие все этноконфессиональные группы шаги по продвижению политического урегулирования, так как женевские переговоры оппозиции и правительства к тому моменту в очередной раз зашли в тупик. Позднее в Москве неоднократно обвиняли США в попытках затормозить процесс начала работы комитета.

Торжественное открытие комитета под эгидой ООН прошло в Женеве 30 октября, его первое заседание – 4 ноября. Комитет состоит из трех равных частей - по 50 представителей от оппозиции, правительства и гражданского общества. Расширенный состав комитета включает 150 человек, по 50 из каждой группы, и большинством голосов будет принимать конституционные проекты, которые будет готовить малый состав комитета из 45 человек. Основной целью комитета является подготовка конституционной реформы в Сирии, чтобы на ее основе провести выборы в стране, положив начало процессу политического урегулирования в арабской республике.