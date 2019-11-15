Жителя ДНР приговорили к 11 годам лишения свободы за шпионаж

"Полученные фотоснимки обвиняемый передавал сотрудникам иностранной разведки, осознавая, что переданные им сведения будут использованы против безопасности ДНР. В ходе судебных слушаний сотрудниками генеральной прокуратуры ДНР была доказана вина подсудимого. Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - добавили в прокуратуре.