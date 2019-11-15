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РИА Новости

Жителя ДНР приговорили к 11 годам лишения свободы за шпионаж

10:45 15.11.2019
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© Фото : Генеральная прокуратура Донецкой Народной РеспубликиГенеральная прокуратура Донецкой Народной Республики
Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики
© Фото : Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики
Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Житель самопровозглашенной Донецкой народной республики приговорен к 11 годам лишения свободы за шпионаж, сообщили в пятницу в пресс-службе Генпрокуратуры ДНР.
"Местный житель в январе – феврале 2017 года при прохождении паспортного контроля на украинском КПВВ дал свое согласие сотруднику иностранной разведки на предоставление сведений о лицах, проходящих службу в Народной милиции ДНР", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.
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По данным ведомства, на своем рабочем месте подозреваемый фотографировал документы, подтверждающие "факт прохождения лицами военной службы".
"Полученные фотоснимки обвиняемый передавал сотрудникам иностранной разведки, осознавая, что переданные им сведения будут использованы против безопасности ДНР. В ходе судебных слушаний сотрудниками генеральной прокуратуры ДНР была доказана вина подсудимого. Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - добавили в прокуратуре.
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