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РИА Новости

Татарстан и Alwaleed Philanthropies разработают проекты исламской культуры

10:37 15.11.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПрезидент Татарстана Рустам Минниханов
Президент Татарстана Рустам Минниханов
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Президент Татарстана Рустам Минниханов. Архивное фото
КАЗАНЬ, 15 ноя - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов и генеральный секретарь благотворительного фонда Alwaleed Philanthropies, принцесса Саудовской Аравии Ламия бинт Абдельмаджид Аль Сауд договорились совместно развивать проекты в сфере исламской культуры, сообщает пресс-служба главы Татарстана.
"Благотворительный фонд Alwaleed Philanthropies организует различные мероприятия в странах Европы, чтобы их жители могли познакомиться с исламской культурой. Рустам Минниханов высоко оценил эту работу. Он предложил рассмотреть возможность совместного участия в этих мероприятиях", - говорится в сообщении по итогам встречи президента Татарстана с генеральным секретарем фонда Alwaleed Philanthropies.
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По словам Минниханова, ислам имеет богатые историю и культуру, с которыми важно познакомить жителей других стран. "В Татарстане мы также активно работаем по данному вопросу. Возможно, мы могли бы дополнить ваши экспозиции своими произведениями", - сказал он.
Отмечается, что Ламия бинт Абдельмаджид Аль Сауд поддержала данную идею.
Минниханов отметил, что руководство России уделяет большое внимание взаимодействию с мусульманскими странами. В 2005 году РФ стала наблюдателем в Организации исламского сотрудничества (ОИС). Большой объем работы проводится по линии группы стратегического видения "Россия – Исламский мир", которую Минниханов возглавляет по поручению президента Российской Федерации.
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Также глава республики рассказал об опыте Татарстана в части возрождения религиозных и культурных объектов, укрепления межнационального и межконфессионального согласия. Президент Татарстана пригласил принцессу Саудовской Аравии посетить республику в рамках ближайшего визита в Россию.
Благотворительный фонд Alwaleed Philanthropies ведёт свою деятельность в 180 странах. Фонд реализует благотворительные проекты в сфере образования, здравоохранения, ликвидации последствий стихийных бедствий, в сфере борьбы за права женщин, а также развития диалога между культурами.
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Республика ТатарстанНовости - Религия и мировоззрениеРустам МиннихановТатарстанрелигияОбщество
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