Татарстан и Alwaleed Philanthropies разработают проекты исламской культуры

КАЗАНЬ, 15 ноя - РИА Новости. Президент Президент Татарстана Рустам Минниханов и генеральный секретарь благотворительного фонда Alwaleed Philanthropies, принцесса Саудовской Аравии Ламия бинт Абдельмаджид Аль Сауд договорились совместно развивать проекты в сфере исламской культуры, сообщает пресс-служба главы Татарстана.

"Благотворительный фонд Alwaleed Philanthropies организует различные мероприятия в странах Европы, чтобы их жители могли познакомиться с исламской культурой. Рустам Минниханов высоко оценил эту работу. Он предложил рассмотреть возможность совместного участия в этих мероприятиях", - говорится в сообщении по итогам встречи президента Татарстана с генеральным секретарем фонда Alwaleed Philanthropies.

По словам Минниханова, ислам имеет богатые историю и культуру, с которыми важно познакомить жителей других стран. "В Татарстане мы также активно работаем по данному вопросу. Возможно, мы могли бы дополнить ваши экспозиции своими произведениями", - сказал он.

Отмечается, что Ламия бинт Абдельмаджид Аль Сауд поддержала данную идею.

Минниханов отметил, что руководство России уделяет большое внимание взаимодействию с мусульманскими странами. В 2005 году РФ стала наблюдателем в Организации исламского сотрудничества (ОИС). Большой объем работы проводится по линии группы стратегического видения "Россия – Исламский мир", которую Минниханов возглавляет по поручению президента Российской Федерации.

Также глава республики рассказал об опыте Татарстана в части возрождения религиозных и культурных объектов, укрепления межнационального и межконфессионального согласия. Президент Татарстана пригласил принцессу Саудовской Аравии посетить республику в рамках ближайшего визита в Россию.