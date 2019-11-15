Депутат Госдумы посочувствовал командующему ВМС Украины

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости. Командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко, которому не дает покоя современное вооружение российской армии, можно понять, считает депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
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Ранее, выступая на Международной конференции по морской безопасности в Одессе, Воронченко пожаловался, что Россия значительно повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в строй корабли-носители крылатых ракет "Калибр", сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
"А чего они ждали? Пушек времен Крымской войны? Сами с союзниками по НАТО ежемесячно грозят ракетными ударами по нашим городам, утопить наш флот, захватить Севастополь, а теперь плачут, что мы нарастили оборонный потенциал? Адмирала Воронченко можно понять, ему такие виды вооружений только по праздникам снятся, а в суровые будни приходится чужие ракеты подсчитывать - свои только в докладах летают и попадают в цель", - сказал Белик РИА Новости.
Крылатые ракеты "Калибр" изначально разрабатывались для вооружения новейших многоцелевых атомных подводных лодок проекта 885 "Ясень". Затем ими стали вооружать как подводные лодки проекта 636, к которому относится "Великий Новгород", так и надводные корабли. Дальность действия "Калибров" — около 2,5 тысячи километров.
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