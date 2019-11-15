Депутат Госдумы посочувствовал командующему ВМС Украины

"А чего они ждали? Пушек времен Крымской войны? Сами с союзниками по НАТО ежемесячно грозят ракетными ударами по нашим городам, утопить наш флот, захватить Севастополь, а теперь плачут, что мы нарастили оборонный потенциал? Адмирала Воронченко можно понять, ему такие виды вооружений только по праздникам снятся, а в суровые будни приходится чужие ракеты подсчитывать - свои только в докладах летают и попадают в цель", - сказал Белик РИА Новости.