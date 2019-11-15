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РИА Новости

Власти и оппозиция Чили пришли к соглашению о референдуме по конституции

09:42 15.11.2019 (обновлено: 10:46 15.11.2019)
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкГорода мира. Сантьяго
Города мира. Сантьяго
© РИА Новости / Мария Плотникова
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Власти и оппозиция Чили смогли прийти к соглашению о проведении в стране референдума по новой конституции в апреле 2020 года, говорится в сообщении, опубликованном на сайте сената.
Как сообщается, после длительных переговоров в ночь на четверг глава чилийского сената Хайме Кинтана заявил о достигнутом между правящими партиями страны и оппозицией историческом соглашении, направленном на замену существующей с 1981 года конституции и получившем название "За общественное спокойствие и новую конституцию".
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Согласно заявлению сената, соглашение "предлагает механизм, который будет состоять из созыва референдума в апреле 2020 года". В ходе референдума чилийцам предстоит ответить на два вопроса: а) Хотите ли вы новую конституцию? b) Какой орган должен составить новую конституцию?". При этом голосующим предстоит решить, будет ли составлением новой конституции заниматься орган, в котором будут частично представлены уже действующие парламентарии, или же орган, состав которого будет полностью сформирован путем голосования. Выборы в данный орган пройдут в октябре 2020 года.
После того, как разработают текст новой конституции, должен будет состояться новый референдум.
"Эта ночь является исторической для Чили", - приводит слова Кинтаны издание Tercera. Глава сената отметил, что речь идет о "мирном и демократическом выходе из кризиса" и "победе всех граждан". По данным издания, первый из 12 пунктов соглашения указывает на восстановление общественного порядка. Как отмечает издание, двухстраничный документ был принят через 28 дней после начала волнений в стране.
Поводом для начала массовых протестов в Чили стал рост цен на проезд на метро в начале октября. Однако это лишь одна из причин. Жители выступают против невозможности получить достойное бесплатное образование и услуги здравоохранения, невысоких зарплат и роста тарифов.
Действующая конституция Чили была утверждена в 1980 году во время правления диктатора Аугусто Пиночета, вступила в силу на временной основе в 1981 году и на постоянной в 1990 году. С тех пор в нее неоднократно вносились изменения, последние - в 2018 году.
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