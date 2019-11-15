Власти и оппозиция Чили пришли к соглашению о референдуме по конституции

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Власти и оппозиция Чили смогли прийти к соглашению о проведении в стране референдума по новой конституции в апреле 2020 года, говорится в сообщении, опубликованном Власти и оппозициясмогли прийти к соглашению о проведении в стране референдума по новой конституции в апреле 2020 года, говорится в сообщении, опубликованном на сайте сената

Хайме Кинтана заявил о достигнутом между правящими партиями страны и оппозицией историческом соглашении, направленном на замену существующей с 1981 года конституции и получившем название "За общественное спокойствие и новую конституцию". Как сообщается, после длительных переговоров в ночь на четверг глава чилийского сенатазаявил о достигнутом между правящими партиями страны и оппозицией историческом соглашении, направленном на замену существующей с 1981 года конституции и получившем название "За общественное спокойствие и новую конституцию".

Согласно заявлению сената, соглашение "предлагает механизм, который будет состоять из созыва референдума в апреле 2020 года". В ходе референдума чилийцам предстоит ответить на два вопроса: а) Хотите ли вы новую конституцию? b) Какой орган должен составить новую конституцию?". При этом голосующим предстоит решить, будет ли составлением новой конституции заниматься орган, в котором будут частично представлены уже действующие парламентарии, или же орган, состав которого будет полностью сформирован путем голосования. Выборы в данный орган пройдут в октябре 2020 года.

После того, как разработают текст новой конституции, должен будет состояться новый референдум.

"Эта ночь является исторической для Чили", - приводит слова Кинтаны издание Tercera. Глава сената отметил, что речь идет о "мирном и демократическом выходе из кризиса" и "победе всех граждан". По данным издания, первый из 12 пунктов соглашения указывает на восстановление общественного порядка. Как отмечает издание, двухстраничный документ был принят через 28 дней после начала волнений в стране.

Поводом для начала массовых протестов в Чили стал рост цен на проезд на метро в начале октября. Однако это лишь одна из причин. Жители выступают против невозможности получить достойное бесплатное образование и услуги здравоохранения, невысоких зарплат и роста тарифов.