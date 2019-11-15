Во Владивостоке прокуратура начала проверку после ДТП с электричкой

Утром в пятницу на железнодорожном переезде на станции Угольная микрогрузовик столкнулся с пригородным электропоездом, следовавшим по маршруту Владивосток - аэропорт Кневичи. В результате ДТП пострадали 2 человека, они переданы врачам скорой помощи. Пассажиров поезда доставили в аэропорт автобусом.