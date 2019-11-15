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РИА Новости

Во Владивостоке прокуратура начала проверку после ДТП с электричкой

08:10 15.11.2019
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© Fotolia / Vladimir LivertsЖелезная дорога
Железная дорога
© Fotolia / Vladimir Liverts
Железная дорога. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 15 ноя - РИА Новости. Приморская транспортная прокуратура начала проверку по факту столкновения электропоезда и микрогрузовика во Владивостоке, где пострадали два человека, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура (ДВТП).
Утром в пятницу на железнодорожном переезде на станции Угольная микрогрузовик столкнулся с пригородным электропоездом, следовавшим по маршруту Владивосток - аэропорт Кневичи. В результате ДТП пострадали 2 человека, они переданы врачам скорой помощи. Пассажиров поезда доставили в аэропорт автобусом.
"Приморской транспортной прокуратурой организована проверка, в ходе которой в том числе будет дана оценка обеспечению безопасности при эксплуатации и содержании железнодорожного переезда", - говорится в сообщении.
По предварительным данным ДВТП, причиной столкновения стало нарушение водителем микрогрузовика правил дорожного движения – выезд на запрещающий сигнал светофора.
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