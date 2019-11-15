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РИА Новости

Эксперты рассказали о росте спроса на главных инженеров в Москве

03:27 15.11.2019 (обновлено: 03:38 15.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкКаски
Каски
© РИА Новости / Владимир Песня
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Каски. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Главный инженер в Москве в 2020 году сможет получать до 400 тысяч рублей в месяц, наиболее востребованы услуги таких специалистов в сфере производства металлических изделий, металлообработки, товаров народного потребления, а также в сфере строительства и эксплуатации объектов, следует из данных исследования сервиса по поиску работы Superjob, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Продолжится рост спроса на главных инженеров. Их услуги наиболее востребованы среди производства металлических изделий, металлообработки, товаров народного потребления, а также в сфере строительства и эксплуатации объектов.... Наиболее высокий уровень дохода у главных инженеров в тяжелом машиностроении. Специалисты со значительным уровнем в этой сфере смогут получать в 2020 году до 400 тысяч рублей", - говорится в исследовании.
Уточняется, что средний заработок главного инженера по Москве составляет сейчас 124-140 тысяч рублей.
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Отмечается, что также будет расти в 2020 году спрос на инженеров-технологов и инженеров-конструкторов.
Сейчас, по данным исследования, московский инженер-технолог получает в среднем 60-70 тысяч рублей, зарплатный максимум - 120 тысяч, а конкурс составляет около 20 человек на место. Инженер-конструктор в Москве получает в среднем 65-75 тысяч рублей, максимум - 150 тысяч, конкурс - 16 соискателей на вакансию. Отмечается, что на высокий доход в 2020 году могут претендовать высококвалифицированные инженеры-конструкторы с наличием собственных конструкторских разработок, опытом разработки и внедрения новых изделий, опытом работы на крупных предприятиях.
"С развитием технологий и робототехники в 2020 году возможен рост вакансий инженера-робототехника. Рыночный зарплатный коридор такого специалиста 80-100 тысяч рублей. Зарплатный максимум - 220 тысяч рублей", - добавляется в исследовании.
Еще одна профессия, в которой ожидается рост вакансий в 2020 году - специалист по бережливому производству. Добавляется, что зарплатный коридор такого специалиста 80-140 тысяч рублей. Зарплатный максимум - 200 тысяч рублей.
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