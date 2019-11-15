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РИА Новости

В Новой Москве локализовали пожар в общежитии

00:07 15.11.2019
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© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Пожар в общежитии в Новой Москве локализован, сообщил РИА Новости представитель экстренных службы столицы.
Ранее стало известно, что в дачном поселке Кокошкино в Линейном проезде горит трехэтажное здание общежития размером 15 на 20 метров, здание покинули около 100 человек.
"Локализация в 23.44", - сказал собеседник. По его словам, в здании находится частный хостел.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, площадь пожара составила 60 квадратных метров.
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Новая МоскваМЧС РФПроисшествия
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