В Новой Москве локализовали пожар в общежитии

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Пожар в общежитии в Новой Москве локализован, сообщил РИА Новости представитель экстренных службы столицы.
Ранее стало известно, что в дачном поселке Кокошкино в Линейном проезде горит трехэтажное здание общежития размером 15 на 20 метров, здание покинули около 100 человек.
"Локализация в 23.44", - сказал собеседник. По его словам, в здании находится частный хостел.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, площадь пожара составила 60 квадратных метров.