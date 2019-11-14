Путин отметил результаты борьбы России с терроризмом в Сирии

БРАЗИЛИА, 14 ноя - РИА Новости. После того, как Россия начала борьбу с терроризмом в Сирии, 90% территорий этой страны освобождено от боевиков, заявил президент РФ Владимир Путин.
"После того, как Россия начала активные действия по поддержке легитимного правительства в Дамаске, 90% почти территории освобождено от террористов", - сказал Путин журналистам на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
Он подчеркнул, что эти территории поставлены под контроль легитимного правительства Сирии. "Чего мы и добивались, что мы и сделали", - добавил российский лидер.