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РИА Новости

Приезд Трампа на парад Победы был бы правильным, считает Путин

22:35 14.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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БРАЗИЛИА, 14 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что приезд американского лидера Дональда Трампа в Москву на юбилей победы в Великой Отечественной войне даже в рамках предвыборной кампании был бы правильным.
Путин напомнил, что в США уже стартовала президентская кампания. По его словам, участие Трампа в мероприятиях как президента страны, внесшей серьезный вклад в победу, было бы правильным.
28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке
8 ноября, 19:18
"В середине сезона". Трамп думает о визите в Москву на 9 мая
"Даже в рамках предвыборной кампании это правильным было бы. Но это не нам решать", - сказал Путин журналистам.
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Саммит БРИКС в БразилииДональд ТрампПарад ПобедыВладимир ПутинРоссияСШАВ мире
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