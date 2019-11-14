Приезд Трампа на парад Победы был бы правильным, считает Путин

БРАЗИЛИА, 14 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что приезд американского лидера Дональда Трампа в Москву на юбилей победы в Великой Отечественной войне даже в рамках предвыборной кампании был бы правильным.
Путин напомнил, что в США уже стартовала президентская кампания. По его словам, участие Трампа в мероприятиях как президента страны, внесшей серьезный вклад в победу, было бы правильным.
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"Даже в рамках предвыборной кампании это правильным было бы. Но это не нам решать", - сказал Путин журналистам.