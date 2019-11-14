Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-14T22:26Z
https://ria.ru/20191114/1560955682.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156094/99/1560949920_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_557ff46a1feed1ba3315f25823c98d84.jpg
РИА Новости

Путин назвал причины беспорядков в Латинской Америке

22:20 14.11.2019 (обновлено: 22:26 14.11.2019)
1324
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании лидеров стран БРИКС
Президент РФ Владимир Путин на заседании лидеров стран БРИКС
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
БРАЗИЛИА, 14 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя беспорядки в Латинской Америке, заявил, что в их основе всегда лежат социально-экономические причины, хотя есть и элементы вмешательства извне.
"На мой взгляд, в каждой стране свои причины, но в основе, конечно, всегда лежат проблемы социально-экономического характера, какая-то неустроенность, это какие-то нерешенные вовремя проблемы, хотя - мы все время говорим об этом - есть и элементы вмешательства извне, но они всегда возникают там, где есть внутренние сложности", - сказал Путин журналистам на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
Президент РФ Владимир Путин на заседании лидеров стран БРИКС
Вчера, 22:16
Путин рассказал, по какому показателю БРИКС обходит страны G7
3611002
Обсудить 0
Саммит БРИКС в БразилииЛатинская АмерикаБРИКСВладимир ПутинВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин на заседании лидеров стран БРИКС
Путин рассказал, по какому показателю БРИКС обходит страны G7
Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
Путин заявил о невозможности реверса газа из Европы на Украину
Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину
Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
Путин прокомментировал новый иск "Нафтогаза" к России
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии закрытия Делового форума стран БРИКС
Путин отметил вклад США в борьбу с терроризмом в Сирии
Врач
Скворцова назвала среднюю зарплату российских врачей
Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
Путин заявил о "полном контакте" с Зеленским
Президент РФ Владимир Путин на заседании лидеров стран БРИКС
Путин рассказал о поставках С-400 Индии
На таможенно-пропускном пункте Красное на границе с Белоруссией
В Совфеде объяснили, почему Минск хочет изменить договор о границе
Президент РФ Владимир Путин на заседании лидеров стран БРИКС
Путин заявил, что в Боливии царит безвластие
Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
Путин высказался о формуле Штайнмайера
Телеведущая, актриса Яна Поплавская на церемонии награждения лауреатов премии Новая Интеллигенция
Актриса Яна Поплавская выходит замуж в 52 года
Президент РФ В. Путин на саммите БРИКС в Бразилии
Путин заявил о решении почти всех поставленных задач в Сирии
Здание Министерства иностранных дел Чехиии
Российского посла вызвали в МИД Чехии
LIVE: Владимир Путин на саммите БРИКС
Пресс-конференция Владимира Путина на саммите БРИКС. Прямая трансляция
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:23Водительские права Брежнева продали на торгах за 1,55 миллиона рублей
01:19Российский дипломат призвал США вернуть Сирии ее нефтяные месторождения
01:10Новым премьером Ливана станет 75-летний экс-министр финансов
01:07В сенате США ожидают "скорых" новых решений Турции по С-400
01:04Адвокат Соколова рассказал, как историка спасают от "потери рассудка"
01:02Завершение строительства российского сегмента МКС вновь отложили
00:59Снегопад на юго-востоке Франции оставил без света 140 тысяч домов
00:57Белоруссия усилит охрану границы по контуру Чернобыльской зоны
00:48Президент Чехии рассказал, что объединяет его и Трампа
00:46НАТО заменит самолеты AWACS машинами с искусственным интеллектом
00:34Путин считает реальной цель выхода на товарооборот с КНР в $200 миллиардов
00:32Страны НАТО приобрели пять беспилотников Global Hawk для ведения разведки
00:32Минэнерго ожидает успешного прохождения отопительного сезона
00:30Лукашевич заявил, что давление на СМИ на Украине вызывает тревогу
00:27Экипаж МКС в открытом космосе начнет ремонт магнитного альфа-спектрометра
00:26В Новой Москве потушили пожар в хостеле
00:24Путин не согласен, что Бразилия теряет интерес к диалогу с Россией
00:22Постпред России в ОБСЕ прокомментировал процесс разведения сил в Донбассе
00:20Эксперты рассказали, какую кухню предпочитают российские туристы
00:08В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
Лента новостейМолния