Путин назвал причины беспорядков в Латинской Америке

БРАЗИЛИА, 14 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя беспорядки в Латинской Америке, заявил, что в их основе всегда лежат социально-экономические причины, хотя есть и элементы вмешательства извне.
"На мой взгляд, в каждой стране свои причины, но в основе, конечно, всегда лежат проблемы социально-экономического характера, какая-то неустроенность, это какие-то нерешенные вовремя проблемы, хотя - мы все время говорим об этом - есть и элементы вмешательства извне, но они всегда возникают там, где есть внутренние сложности", - сказал Путин журналистам на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.