Путин рассказал, по какому показателю БРИКС обходит страны G7

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин не согласился с утверждением, что о БРИКС вспоминают только, когда проходят ее саммиты, и указал, что организация является фактором стабильности не только в политике, но и в мировой экономике.

"Не согласен с тем, что о БРИКС вспоминают только тогда, когда саммиты проходят. Я уже сказал, что бразильские коллеги работали в течение всего года. Проведено большое количество мероприятий, согласованы позиции по ключевым направлениям развития", - сказал российский президент на пресс-конференции по итогам саммита в Бразилиа.

Он заявил, что БРИКС "является определенным фактором стабильности не только в политике, но и в мировой экономике, поскольку выступает за открытые рынки, против любого вида протекционизма".

"В этом смысле, на мой взгляд, играет стабилизирующую роль", - сказал Путин.

При этом он отметил, что стороны не пытаются форсировать события и не превращают БРИКС в закрытый союз. "Но по мере изменения ситуации в мире роль и значение БРИКС, безусловно, будет расти… Вы посмотрите, что происходит в экономике. Посмотрите просто на цифры. В этом году БРИКС обошел страны "семерки" по объему ВВП по покупательной способности на 12%. А на следующий год у БРИКС будет плюс 50 триллионов долларов по сравнению со странами "семерки", кто этого может не замечать", - сказал он, добавив, что это существенный факт в мировых делах и он будет возрастать.

Поздней пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе пресс-конференции передал Путину листок с уточненной информацией. "Решил меня поправить - в 2020 году БРИКС не плюс 50 к семерке, а всего 50 триллионов рублей. Но если я сказал по другому, я прошу меня извинить, я именно это и имел в виду - 50 триллионов рублей. Это больше, чем в "семерке" совокупно вместе", - пояснил Путин, после того как прочитал написанное.