Калининградскому врачу продлили домашний арест по делу об убийстве младенца

КАЛИНИНГРАД, 14 ноя - РИА Новости. Суд в Суд в Калининграде продлил домашний арест врачу-неонатологу калининградского областного перинатального центра Элине Сушкевич, которую обвиняют в убийстве новорожденного, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда Ленинградского района Калининграда.

Врача-неонатолога, анестезиолога-реаниматолога отделения реанимации новорожденных перинатального центра Калининградской области Элину Сушкевич задержали сотрудники СК России в конце июня этого года по делу о гибели недоношенного младенца в калининградском родильном доме №4 в ноябре 2018 года. Ей предъявлено обвинение в убийстве малолетнего группой лиц по предварительному сговору. Суд отправил врача под домашний арест.

"Постановлением Ленинградского районного суда Калининграда срок содержания под домашним арестом продлен на три месяца, а всего до семи месяцев 18 суток, то есть по 14 февраля 2020 года, с сохранением ранее установленных судом ограничений", - говорится в сообщении.

Как сообщил ранее СК, в ноябре 2018 года в роддом №4 поступила женщина, которая на раннем сроке беременности (23-24 недели) родила ребенка массой около 700 граммов. По версии следствия, и. о. главврача роддома Елена Белая, которую обвиняют в организации убийства, прогнозируя летальный исход новорожденного, приняла решение его убить, чтобы не портить статистику медучреждения. Белая также находится под домашним арестом.

В СК полагают, что Белая привлекла Сушкевич, прибывшую в составе реанимационной бригады из перинатального центра. По версии следствия, предварительно обсудив способ убийства ребенка, Сушкевич по указанию и. о. главврача ввела новорожденному смертельную дозу сульфата магния.