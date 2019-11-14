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РИА Новости

Калининградскому врачу продлили домашний арест по делу об убийстве младенца

21:01 14.11.2019
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© Fotolia / Sudok1Медицинское оборудование
Медицинское оборудование
© Fotolia / Sudok1
КАЛИНИНГРАД, 14 ноя - РИА Новости. Суд в Калининграде продлил домашний арест врачу-неонатологу калининградского областного перинатального центра Элине Сушкевич, которую обвиняют в убийстве новорожденного, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда Ленинградского района Калининграда.
Врача-неонатолога, анестезиолога-реаниматолога отделения реанимации новорожденных перинатального центра Калининградской области Элину Сушкевич задержали сотрудники СК России в конце июня этого года по делу о гибели недоношенного младенца в калининградском родильном доме №4 в ноябре 2018 года. Ей предъявлено обвинение в убийстве малолетнего группой лиц по предварительному сговору. Суд отправил врача под домашний арест.
Отделение реанимации новорожденных
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"Постановлением Ленинградского районного суда Калининграда срок содержания под домашним арестом продлен на три месяца, а всего до семи месяцев 18 суток, то есть по 14 февраля 2020 года, с сохранением ранее установленных судом ограничений", - говорится в сообщении.
Как сообщил ранее СК, в ноябре 2018 года в роддом №4 поступила женщина, которая на раннем сроке беременности (23-24 недели) родила ребенка массой около 700 граммов. По версии следствия, и. о. главврача роддома Елена Белая, которую обвиняют в организации убийства, прогнозируя летальный исход новорожденного, приняла решение его убить, чтобы не портить статистику медучреждения. Белая также находится под домашним арестом.
В СК полагают, что Белая привлекла Сушкевич, прибывшую в составе реанимационной бригады из перинатального центра. По версии следствия, предварительно обсудив способ убийства ребенка, Сушкевич по указанию и. о. главврача ввела новорожденному смертельную дозу сульфата магния.
История вызвала широкий общественный резонанс, в поддержку врачей выступили как калининградские коллеги Сушкевич, так и представители медицинского сообщества со всей страны. Под размещенной в интернете петицией с требованием объективного расследования этого дела подписались уже более 243 тысяч человек.
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Следственный комитет РФРоссияКалининградПроисшествия
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