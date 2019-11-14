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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-14T20:30Z
https://ria.ru/20191114/1560953083.html
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РИА Новости

В БРИКС поддержали усилия по деэскалации кризиса на северо-востоке Сирии

20:30 14.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании лидеров стран БРИКС
Президент РФ Владимир Путин на заседании лидеров стран БРИКС
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС приветствуют усилия по деэскалации кризиса на северо-востоке Сирии, в частности подписание Россией и Турцией меморандума о взаимопонимании, говорится в декларации по итогам XI саммита государств БРИКС.
Члены альянса вновь подтвердили твердую приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирии, отметив, что сирийский конфликт не может быть разрешен военным путем.
"Мы заявляем о своей поддержке учреждения конституционного комитета, благодаря усилиям ООН, стран-гарантов Астанинского процесса и всех государств, участвующих в усилиях по урегулированию конфликта политическими средствами. Мы призываем все стороны обеспечить беспрепятственное предоставление гуманитарной помощи и соблюдать в полном объеме и на устойчивой основе режим прекращения огня в провинции Идлиб, который не распространяется на террористические группы и организации, признанные таковыми Советом Безопасности ООН. Мы подтверждаем международные обязательства по борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях и подчеркиваем важность единства в борьбе с террористическими организациями в Сирии, признанными таковыми Советом Безопасности ООН", - сказано в документе.
"Принимая во внимание необходимость защиты гражданского населения в соответствии с нормами международного права в области прав человека и международного гуманитарного права на всей территории Сирии, мы приветствуем усилия по деэскалации кризиса на северо-востоке страны, в частности подписание Россией и Турцией 22 октября 2019 года меморандума о взаимопонимании", - подчеркнули в альянсе.
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РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.
Лидеры БРИКС также затронули ситуацию в Йемене и подчеркнули, что продолжающийся конфликт и серьезный гуманитарный кризис в стране по-прежнему вызывает беспокойство, в связи альянс призывает стороны обеспечить оперативный и беспрепятственный доступ гуманитарного персонала и грузов по всей стране.
"Мы признаем, что конфликт в Йемене серьезно сказывается на безопасности и стабильности всего региона и подтверждаем свою поддержку Стокгольмского процесса и усилий ООН, направленных на мирное разрешение конфликта при ведущей роли самих йеменцев под эгидой ООН", - отмечается в декларации.
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