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РИА Новости

Страны БРИКС продолжат сотрудничать по возвращению преступных активов

20:15 14.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования лидеров стран БРИКС
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования лидеров стран БРИКС
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС подтвердили приверженность борьбе с коррупцией, продолжат сотрудничать в сфере контроля за соблюдением антикоррупционного законодательства и в вопросах возвращения преступных активов, заявлено в итоговой декларации XI саммита глав государств объединения.
"Мы подтверждаем свою приверженность борьбе с коррупцией, в частности посредством усиления национального законодательства, в случае необходимости, в целях эффективного рассмотрения дел о коррупции", - говорится в декларации, текст которой опубликован на сайте Кремля.
В документе отмечено, что стороны "по-прежнему намерены принимать меры по обеспечению честности и неподкупности в государственном секторе и продвижению стандартов честности и неподкупности в частных компаниях, а также принятия более твердых глобальных обязательств по формированию культуры нетерпимости по отношению к коррупции".
"Мы продолжим наше сотрудничество по вопросам контроля за соблюдением антикоррупционного законодательства и возвращения активов, в том числе по вопросам гражданских и административных процедур", - указано в декларации.
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Как следует из текста, государства объединения также постараются "извлечь максимальную пользу от встречи экспертов стран БРИКС по проблематике возвращения преступных активов и активизировать обмен опытом и сотрудничество по делам о возвращении активов между странами БРИКС".
Кроме того, декларируется стремление продолжить обмен мнениями в рамках конференций участников Конвенции ООН против коррупции и рабочей группы по борьбе с коррупцией "Группы двадцати", чтобы "объединить усилия по отказу в предоставлении убежищ для лиц, виновных в экономических и коррупционных преступлениях, и содействия репатриации доходов, полученных преступным путем".
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