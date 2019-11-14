Страны БРИКС продолжат сотрудничать по возвращению преступных активов

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Лидеры стран Лидеры стран БРИКС подтвердили приверженность борьбе с коррупцией, продолжат сотрудничать в сфере контроля за соблюдением антикоррупционного законодательства и в вопросах возвращения преступных активов, заявлено в итоговой декларации XI саммита глав государств объединения.

"Мы подтверждаем свою приверженность борьбе с коррупцией, в частности посредством усиления национального законодательства, в случае необходимости, в целях эффективного рассмотрения дел о коррупции", - говорится в декларации, текст которой опубликован на сайте Кремля.

В документе отмечено, что стороны "по-прежнему намерены принимать меры по обеспечению честности и неподкупности в государственном секторе и продвижению стандартов честности и неподкупности в частных компаниях, а также принятия более твердых глобальных обязательств по формированию культуры нетерпимости по отношению к коррупции".

"Мы продолжим наше сотрудничество по вопросам контроля за соблюдением антикоррупционного законодательства и возвращения активов, в том числе по вопросам гражданских и административных процедур", - указано в декларации.

Как следует из текста, государства объединения также постараются "извлечь максимальную пользу от встречи экспертов стран БРИКС по проблематике возвращения преступных активов и активизировать обмен опытом и сотрудничество по делам о возвращении активов между странами БРИКС".