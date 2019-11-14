В Тамбовской области направили на достройку проблемных домов 380 млн рублей

ТАМБОВ, 14 ноя – РИА Новости. В Тамбовской области в 2019 году направили на достройку проблемных домов более 380 миллионов рублей, из них 257 миллионов рублей – средства бюджета Тамбовской области, 123 миллиона рублей выделено из внебюджетных источников, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Активная достройка проблемных домов в Тамбовской области началась в 2017 году. За три года на эти цели было направлено более 700 миллионов рублей, в том числе из регионального бюджета более 475 миллионов рублей, из внебюджетных источников - более 225 миллионов рублей. 2019 год стал переломным в этой работе: средств было выделено больше, чем за два предыдущих года вместе взятых. По многим проблемным и потенциально проблемным объектам найдены новые инвесторы и подрядные организации, которые приняли участие в их строительстве, в том числе за счет собственных средств, отметили в пресс-службе.

"Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин держит на личном контроле ситуацию с каждым многоквартирным домом, который отнесен к категории проблемных или потенциально проблемных объектов, и это приносит ожидаемый результат. В 2019 году были достроены и введены в эксплуатацию три проблемных многоквартирных жилых дома в Тамбове - дом 9а по улице Сенько, корпуса 2 и 3 дома 69а по улице Интернациональная. Еще один дом в областном центре готовится к вводу в эксплуатацию – по улице Карла Маркса, 171. Всего в 2019 году мы решили проблему 300 семей", - приводит пресс-служба слова начальника управления государственного строительного надзора области Александра Щербакова.

По его словам, в 2019 году были возобновлены работы по пяти объектам в Тамбове. Это улица Рылеева, 46, улица Чичерина/Северо-Западная, 7/1, улица Карла Маркса, 171, улица Московская, 30а, улица Коммунальная, 46. По последнему адресу найден инвестор, который за счет собственных средств уже заканчивает остекление и закрытие теплового контура здания. До конца текущего года планируется возобновить работы на проблемных объектах по улице Кавказская, 1б, улице Киквидзе, 77б, улице Коммунальная, 72а.

"Из 20 проблемных и потенциально проблемных объектов, строящихся на территории Тамбовской области с 2017 года, в эксплуатацию введено 10 многоквартирных жилых домов, решены проблемы 738 семей. Оставшиеся объекты включены в региональный план-график ("дорожную карту"), в отношении них проработаны меры законодательного, организационного и финансового характера, работа по удовлетворению требований пострадавших участников строительства продолжается. По проблемным домам, достройка которых нецелесообразна, прорабатываются варианты расселения граждан в другие объекты, строительство которых осуществляется с участием ООО "АИЖК Строй" и АО "АИЖК Тамбовской области", - сказал Щербаков.