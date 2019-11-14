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РИА Новости

Лидеры стран БРИКС заявили о поддержке Конвенции о запрещении химоружия

20:03 14.11.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования лидеров стран БРИКС
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования лидеров стран БРИКС
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС заявляют о своей поддержке ОЗХО и сохранению Конвенции о запрещении химоружия как эффективного инструмента в области разоружения и нераспространения, говорится в декларации по итогам XI саммита государств - участников БРИКС.
"Мы вновь заявляем о своей поддержке Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и сохранению Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) как эффективного инструмента в области разоружения и нераспространения", - говорится в документе.
Также там указывается, что страны БРИКС подчеркивают необходимость того, чтобы государства - участники КЗХО выступали единым фронтом и вели конструктивный диалог "в целях восстановления культуры консенсуса в ОЗХО".
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