Лидеры стран БРИКС заявили о поддержке Конвенции о запрещении химоружия

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС заявляют о своей поддержке ОЗХО и сохранению Конвенции о запрещении химоружия как эффективного инструмента в области разоружения и нераспространения, говорится в декларации по итогам XI саммита государств - участников БРИКС.
"Мы вновь заявляем о своей поддержке Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и сохранению Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО) как эффективного инструмента в области разоружения и нераспространения", - говорится в документе.
Также там указывается, что страны БРИКС подчеркивают необходимость того, чтобы государства - участники КЗХО выступали единым фронтом и вели конструктивный диалог "в целях восстановления культуры консенсуса в ОЗХО".
12 июля, 17:45Россия пока не планирует выходить из ОЗХО