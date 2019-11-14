Женский деловой альянс стран БРИКС впервые соберется в начале 2020 года

"Мы приветствуем создание Женского делового альянса (ЖДА) БРИКС, целями которого являются повышение роли женщин как движущей силы экономического роста, содействие расширению экономических прав и возможностей женщин в наших странах и обеспечение более четкого видения вопросов, представляющих интерес для деловых кругов стран БРИКС. Повестка дня ЖДА, методы его работы и другие вопросы, связанные с функционированием Альянса, будут определены его членами. Мы ожидаем, что от каждой страны в Альянс будет выбрано пять членов и первая встреча ЖДА состоится в начале 2020 года", - сообщается в документе.