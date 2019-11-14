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РИА Новости

Женский деловой альянс стран БРИКС впервые соберется в начале 2020 года

19:48 14.11.2019 (обновлено: 20:04 14.11.2019)
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© РИА НовостиФлаги стран-участников БРИКС
Флаги стран-участников БРИКС
© РИА Новости
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Женский деловой альянс стран БРИКС впервые соберется в начале 2020 года, говорится в декларации, принятой по итогам XI саммита государств – участников объединения, текст документа опубликован на сайте Кремля.
"Мы приветствуем создание Женского делового альянса (ЖДА) БРИКС, целями которого являются повышение роли женщин как движущей силы экономического роста, содействие расширению экономических прав и возможностей женщин в наших странах и обеспечение более четкого видения вопросов, представляющих интерес для деловых кругов стран БРИКС. Повестка дня ЖДА, методы его работы и другие вопросы, связанные с функционированием Альянса, будут определены его членами. Мы ожидаем, что от каждой страны в Альянс будет выбрано пять членов и первая встреча ЖДА состоится в начале 2020 года", - сообщается в документе.
Страны БРИКС: цифры и факты
15 октября 2016, 10:00
Страны БРИКС: цифры и фактыЛидеры стран БРИКС обсудят на саммите в Индии вопросы глобальной экономики, политики, борьбу с терроризмом, технологии, цифровую экономику, изменение климата. История создания Организации, данные о странах-участниках - в инфографике Ria.ru.
Саммит БРИКС с участием глав Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР проходит 13 и 14 ноября в столице Бразилии. В 2020 году председательство в БРИКС перейдет к России.
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Саммит БРИКС в БразилииБРИКСВ мире
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