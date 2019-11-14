В Киеве мужчина, "заминировавший" в 2018 году метро, получил шесть лет

В июле 2018 года мужчина сообщил в полицию о подготовке взрыва на станции метро "Гидропарк" в Киеве. Взрывных устройств и взрывоопасных веществ на данной станции обнаружено не было. По данным пресс-службы, мужчина уже был ранее судим за аналогичное преступление.