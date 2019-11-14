В Киеве мужчина, "заминировавший" в 2018 году метро, получил шесть лет

КИЕВ, 14 ноя - РИА Новости. Мужчину, который в июле 2018 года предоставил заведомо ложные сведения о минировании киевского метро, суд приговорил к шести годам лишения свободы, сообщила в четверг пресс-служба прокуратуры Киева.
В июле 2018 года мужчина сообщил в полицию о подготовке взрыва на станции метро "Гидропарк" в Киеве. Взрывных устройств и взрывоопасных веществ на данной станции обнаружено не было. По данным пресс-службы, мужчина уже был ранее судим за аналогичное преступление.
"Приговором Днепровского районного суда города Киева с учетом позиции прокурора злоумышленник признан виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, совершенном повторно, и назначено окончательное наказание в виде шести лет лишения свободы", - сообщила пресс-служба в Facebook.
С 2012 года на Украине ужесточили ответственность за ложные сообщения о минировании. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до шести лет, а при повторном преступлении - до восьми лет.