В армии Израиля сообщили о перехвате выпущенной из Газы ракеты

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 ноя – РИА Новости. Израильские военные сообщили о перехвате ракеты, выпущенной из сектора Газа после сообщений о перемирии.

"Одна ракета, выпущенная из Газы по израильской территории, была перехвачена системой ПРО "Железный купол", - говорится в сообщении пресс-службы армии Израиля.

Ранее военные сообщили, что сирены оповещения о ракетном обстреле в граничащих с Газой районах Израиля прозвучали после сообщений о перемирии уже дважды.

В четверг палестинская группировка "Исламский джихад" договорилась с Израилем о прекращении огня. По данным СМИ, перемирие вступило в силу в 05.30 по местному времени (06.30 мск).

Крупнейшее за последние месяцы обострение на границах палестинского анклава произошло после ликвидации израильскими ВВС командира "Исламского джихада" в Газе Бахи Абу аль-Ата в ночь на вторник.