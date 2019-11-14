Глава Ассамблеи православия ждет извинений от парламента Грузии за инцидент

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Парламент Грузии должен извиниться перед депутатами-членами Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) за срыв сессии МАП в Тбилиси летом этого года и представить отчет о принятых мерах по итогам инцидента, заявил в четверг президент ассамблеи, депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов на заседании секретариата МАП в Афинах.

Ранее группа радикалов в Грузии выступила против участия российских делегатов в сессии МАП. Днем 20 июня радикалы захватили здание парламента, где находились российские представители, затем блокировали гостинцу с делегатами МАП, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. К ним присоединилась оппозиция, требуя отставки правительства. В итоге столицу Грузии захлестнули акции протеста.

Выступая на заседании международного секретариата МАП, Сергей Гаврилов коснулся событий, произошедших во время Генассамблеи в Тбилиси, и заявил о необходимости принять меры по недопущению политического давления на депутатов, участвующих в работе МАП. При этом он выразил благодарность членам Генассамблеи за единую позицию и консолидированное решение покинуть зал заседаний парламента Грузии.

"Глава МАП считает, что парламент Грузии должен принести извинения депутатам-членам МАП и представить отчет о мерах, принятых по итогам инцидента", - сообщила в четверг пресс-служба.

По словам самого парламентария, российская сторона "отреагировала своевременно" и теперь ждет "действий от международного сообщества, поскольку вопрос касается уважения участников международной организации и парламентариев в целом".

Заседание международного секретариата, председателей и докладчиков комиссий МАП проходит в Афинах с 14 по 15 ноября.