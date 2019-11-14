На Кубани высадят 1,4 тысячи гектаров молодых садов до конца 2019 года

По его словам, субсидии из федерального и краевого бюджета направляются на закладку и уход за молодыми садами и ягодниками, приобретение специализированной садоводческой техники, установку шпалеры, капельного орошения и противоградовой сетки, а также на грантовую поддержку фермеров-садоводов в рамках региональной программы "Малый сад".