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Краснодарский край
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РИА Новости

На Кубани высадят 1,4 тысячи гектаров молодых садов до конца 2019 года

18:50 14.11.2019
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© Фото : Ирина ТолстошееваЯблоневые сады
Яблоневые сады
© Фото : Ирина Толстошеева
КРАСНОДАР, 14 ноя - РИА Новости. До конца текущего года в Краснодарском крае высадят 1,4 тысячи гектаров молодых садов, всего за последние три года в крае было заложено свыше 5,8 тысячи гектаров садов, говорится в сообщении администрации региона.
"В Краснодарском крае до конца года заложат 1,4 тысячи гектаров молодых садов. С начала года на Кубани уже появилось более 400 гектаров новых садов. В целом за последние три года в крае высажено свыше 5,8 тысячи гектаров молодых садов", - отмечает ведомство со ссылкой на замгубернатора региона, курирующего сферу АПК, Андрея Коробку.
Он отметил, что садоводство – приоритетная отрасль для региона. "Ежегодно при поддержке губернатора Вениамина Кондратьева мы направляем существенные средства на ее укрепление. В этом году – более 860 миллионов рублей. Результат вложенных средств полностью себя оправдывает – сегодня кубанские фрукты реализуются по всей России. К примеру, по яблокам практически 40% всего валового сбора страны приходится именно на Краснодарский край", – уточнил вице-губернатор.
По его словам, субсидии из федерального и краевого бюджета направляются на закладку и уход за молодыми садами и ягодниками, приобретение специализированной садоводческой техники, установку шпалеры, капельного орошения и противоградовой сетки, а также на грантовую поддержку фермеров-садоводов в рамках региональной программы "Малый сад".
Краснодарский край является ведущим регионом России по садоводству. Регион производит около половины всех фруктов и ягод страны. По данным региональных властей, урожай плодово-ягодных культур в промышленных предприятиях края превысил 360 тысяч тонн.
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