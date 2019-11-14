ЦОДД предупредил автомобилистов о возможных вечерних пробках в Москве

Уточняется, что особенно сложная ситуация с движением сейчас в центре, на ТТК, внутренней стороне МКАД и Рязанском проспекте в сторону области, на 19 и 26 километрах МКАД, на развязке МКАД и Волоколамского шоссе, а также на Ленинградском шоссе в районе улицы Беломорская.