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Теплоснабжение
2019-11-14T18:21Z
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РИА Новости

Долг Адыгеи за газ в 2019 году вырос на 7,7%, до 690 млн рублей

18:21 14.11.2019
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© РИА НовостиЗажжение газовой конфорки
Зажжение газовой конфорки
© РИА Новости
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Просроченная задолженность Адыгеи за газ в 2019 году выросла на 7,7% и достигла 690 миллионов рублей, говорится в сообщении компании "Газпром межрегионгаз Майкоп" по итогам совещания, на котором обсуждались вопросы улучшения платежной дисциплины потребителей газа.

"В республике Адыгея на текущий момент просроченный долг потребителей за газ достиг 690 миллионов рублей, из которых 230 миллионов рублей (33%) составляет долг теплоснабжающих организаций, 420 миллионов рублей (61%) - долги населения. Прирост просроченного долга по региону в этом году составил 49,35 миллиона рублей (7,7%)", - говорится в сообщении.

По мнению руководства "Газпром межрегионгаз Майкоп", причины кризисных явлений в теплоснабжении республики "отчасти связаны с недостаточностью тарифов для безубыточности теплоснабжающих организаций". При этом отсутствуют субсидии из регионального и местных бюджетов на компенсацию выпадающих доходов ТСО, пояснила компания.
По информации самих предприятий, в минувшем году убытки ТСО региона от применения заниженных тарифов на тепло составили 26,6 миллиона рублей. Также, по их данным, проблему платежной дисциплины в республике осложняют высокий износ оборудования котельных и тепловых сетей и долги перед теплоснабжающими организациями со стороны потребителей.
Зажжение газовой конфорки
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"Значительную часть проблем помогла бы решить региональная целевая программа реконструкции и модернизации теплового хозяйства, обеспеченная бюджетными источниками финансирования. Также мы надеемся на результативное сотрудничество с руководством республики по вопросам погашения долгов со стороны потребителей, финансируемых из местных бюджетов и активизацию работы самих ТСО по взысканию долгов населения за тепловую энергию", - заявил гендиректор ООО "Газпром межрегионгаз Майкоп" Игорь Сырчин, слова которого приводятся в сообщении.
В свою очередь, полпред президента РФ в ЮФО Владимир Устинов подчеркнул, что организация своевременных расчетов за потребленный газ является первоочередной задачей для руководителей регионов. Он отметил, что главам субъектов поручено провести совещания по улучшению платежной дисциплины, а федеральным инспекторам необходимо будет регулярно отчитываться о динамике погашения долгов в течение всего отопительного сезона.
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ТеплоснабжениеАдыгея
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